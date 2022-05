Una esperanza para Leo con la final del certamen "Mexicana Universal 2022": DIF Estatal

El DIF estatal garantiza que los fondos económicos, recaudados en la final del certamen Mexicana Universal 2022, serán canalizados en favor de estudiantes de escasos recursos y para el tratamiento médico por cáncer ocular del niño Leo.

La presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, aseguró que supervisará que esos fondos sean canalizados de manera íntegra a estas causas.

Recordó que Leonardo es un bebé de apenas un año y dos meses de edad; fue diagnosticado en el mes de abril de 2022 con retinoblastoma en el ojo izquierdo.

Su tratamiento médico consiste en quimioterapias intra-arteriales cuyo costo asciende a más de 200 mil pesos, aproximadamente. Estos procedimientos son necesarios para inactivar el tumor cancerígeno, evitando que crezca más y no se extienda al nervio óptico o al cerebro, ya que podría significar la pérdida del ojo u otras complicaciones, así lo informaron la y el padre del bebé, Estefanía Torres y Luis Fernando Ávila.

Agregaron que desde que tuvieron conocimiento de la enfermedad de su hijo, a través de redes familiares y amistades comenzaron a organizar colectas y actividades que les permitieron sumar económicamente para el tratamiento de “Leobb” -como le llaman cariñosamente-.

Sin embargo, al tratarse de costos elevados ha resultado imposible acercarse a la meta; razón por la que se acercaron al DIF Estatal buscando alternativas de apoyo, pues “el tiempo es vital” para que el menor pueda continuar adecuadamente su tratamiento.

“Enterarme que un evento con la proyección nacional que tiene Mexicana Universal iba a sumar para la salud de mi hijo fue una gran sorpresa y nos dio mucha esperanza, sobre todo para mantenernos con actitud en la lucha contra la enfermedad, desde que me enteré del diagnóstico he buscado ayuda por todos lados hasta que en redes sociales tuve respuesta por parte de la presidenta Ruth González Silva, luego me contactaron de parte de la dirección general del DIF Estatal”, contó la mamá de Leo, quien agradeció profundamente la intervención del loable organismo para ayudarles.

La familia hizo un llamado a la sociedad civil y al sector salud para que se solidaricen con el caso de Leo. Su papá dijo: “estamos corriendo contra el reloj para que no avance el cáncer de nuestro hijo”, y destacó que el DIF Estatal también los apoyará para que personal médico a cargo de su tratamiento pueda atenderlo rápido sin trabas burocráticas.

