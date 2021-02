Un sin fin de dudas, del programa de vacunación vs Covid-19 en adultos mayores

Al ser anunciado a nivel nacional que la segunda fase de vacunación anticovid-19 sería dirigida hacia la población adulta mayor y al notificarse a nivel local que en San Luis Potosí el 80 por ciento del registro de adultos mayores en la Secretaría del Bienestar ya han sido consultados vía telefónica para saber cuántos de ellos desean recibir la vacuna, muchos familiares y personas de la tercera edad se dicen preocupados y muy confundidos pues hasta el momento no han recibido la llamada para realizar el censo del padrón.

Otros tantos también se encuentran desorientados, pues desconocen el procedimiento, como Patricia Bárcenas, hija de dos adultos mayores de 71 y 79 años de edad, inscritos a programas sociales de la Secretaría de Bienestar, y quien señala que al día de hoy sólo esperan acudan a su hogar a realizarles el padrón pues la llamada no les ha sido realizada.

“Tengo muchas dudas, primero si los datos como los números de teléfono de los adultos mayores de dónde los sacaron, si después de realizar el padrón van a considerar aplicar la vacuna en un lugar especial o bien acudirán al hogar de las personas a ponérsela. También si no les han hecho la llamada y no los han ido a visitar en dónde hay que registrarlos para que sí se les tome en cuenta para la vacunación. Además de eso, la pregunta más grande es cuál vacuna les aplicarían, ¿la Pfizer?”

Algunas personas también refieren haber recibido ya la llamada en sus hogares, pero debido al miedo a una extorsión, manifiestan sentirse preocupados de no haber respondido bien las preguntas o haber terminado la llamada de manera apresurada por temor a que no fuese real, así lo expresa Rafael Corpus, quien se encontraba con su madre Antonia de 75 años al momento de que se les contactara para realizar el padrón vía telefónica.

“Es necesario que salgan a explicar cómo se estará realizando el padrón. Tienen que tomar en cuenta que nuestros adultos mayores como mi madre de 75 años, muchas veces se les dificulta responder, pues les solicitan datos del programa social y del tarjetón del servicio de salud que tienen, la llamada fue muy breve y jamás preguntaron por mi papá de 77 años. Aún desconocemos si a mi papá se le tomará en cuenta para la vacunación”.

Por último hay quién sí ha tenido la oportunidad de responder a la llamada del padrón para la vacunación, como Adela González, quien insiste en que la forma de preguntar y responder las dudas que le surgieron respecto a la vacuna, no fueron aclaradas debidamente.

“A mí me llamaron hace un día, tengo 69 años, me preguntaron que si quería que me vacunarán contra el Covid-19 y me dijeron que era una encuesta, para saber si estaba de acuerdo con asistir a que me aplicaran la vacuna, yo le comenté a la persona que yo no soy alérgica a ningún medicamento, no me lo preguntaron pero he visto información acerca de las reacciones, igual la señorita que me entrevistó contestó que sí tenía alergia crónica a algo que no me dejara vacunar por nadie. Entonces creo que es importante que esta información la hagan saber, desconocemos bastante sobre la aplicación y sus efectos, la gente mayor como yo debe estar atenta y por supuesto acompañada al momento de responder, las preguntas que no son lo suficientemente específicas y deberían de serlo”.

“Además me preguntaron, nombre, edad, padecimientos crónicos, si tengo familiares que cuiden de mi y a qué programa de Bienestar pertenezco, ¡ah, porque sólo marcan a los viejitos que somos parte de programas de ayudas!, situación que también deberían explicar porque hay gente que aún espera que le llamen”.

Hasta el momento no existe, todavía, un mecanismo de registro para que los adultos mayores obtengan la vacuna contra Covid-19, salvo la confirmación de sus datos comentados, a través de la Secretaría del Bienestar, que han sido consultados vía telefónica para conocer si desean recibir la vacuna contra el Covid-19 en San Luis Potosí, pues este padrón según lo comentado en días anteriores por el delegado Gabino Morales Mendoza, sólo se está realizando para que les permita conocer cuántos adultos mayores desean recibir la vacuna, y cuáles son las condiciones en las que se encuentran físicamente.

