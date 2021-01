Canacintra llama a trabajadores a reforzar protocolos sanitarios

Aunque las empresas han hecho inversiones importantes para cumplir con los protocolos sanitarios que solicitaron las autoridades de salud, y que constantemente están informando a sus colaboradores que deben seguir dichas medidas, se hace un llamado a todos los trabajadores para que refuercen sus protocolos de manera particular, en su entorno familiar y social.

Señaló lo anterior la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, destacó que, de parte del sector empresarial han sido muy responsables en cuidar de la salud y la vida de sus colaboradores; además de que el sector patronal está haciendo grandes esfuerzos por mantener los empleos, a pesar que se declaró en semáforo rojo en la entidad.

No obstante, dijo, como todo parece indicar que va a prevalecer el semáforo epidemiológico en color rojo para las próximas dos semanas, debido al alto número de contagios de coronavirus que sigue dándose diariamente, piden a la población no bajar la guardia, para que puedan disminuir no sólo los casos positivos, sino también el índice de letalidad y la ocupación hospitalaria.

“Estamos preocupados y ocupados de esta situación que se vive en San Luis Potosí, porque son muchos los contagios que se están dando, varios de los hospitales se han saturado, los insumos médicos como tanques de oxígeno se están escaseando ante la demanda que hay, entonces creo que debemos apelar a la buena voluntad y responsabilidad de todos”, enfatizó.

Finalmente indicó que afortunadamente la industria no ha cerrado, pese a que estamos en semáforo rojo, pues esto sería un duro golpe para la economía; por ello, insistió que confían en que haya más responsabilidad de la ciudadanía y se acaten las restricciones.