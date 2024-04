Un robo, uso de Afores para financiar pensiones: Schettino en SLP

Lo que se pretende hacer con las Afores es un "robo legislado", acusó el analista político Macario Schettino, quien estuvo de visita en San Luis Potosí.

Esto luego de que el Presidente de la República propuso una iniciativa para que las pensiones sean del 100% del salario, por lo cual se busca financiarlas a través de las Afores de personas mayores de 70 años que no han sido reclamadas, reforma que busca aprobar el partido en el poder.

Al respecto, Macario Schettino señaló que el gobierno federal ha hecho un enorme gasto en obras que "no sirven", pues por ejemplo el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" no tiene las condiciones para ser el aeropuerto de la capital del país, la refinería de Dos Bocas no ha producido gasolina y es probable que no lo haga en los próximos dos años, y el Tren Maya "no lo van a terminar jamás" debido a su trazo por zonas protegidas.

Añadió que "otra parte del dinero se fue en repartir para ganar votos", sin embargo no le fue suficiente pues ha crecido la percepción de inseguridad y se ha contraído la economía, por lo que la población no está contenta, "entonces se le ocurrió ofrecer pensiones adicionales", que es esta propuesta para que las personas se jubilen con el 100% de su salario, pero al no haber recursos para financiarlas, la propuesta es "robar el dinero (de las Afores) de los mayores de 70 años".

Destacó que esto es un robo, dado que "ese dinero es de las personas, no es un fondo o un fideicomiso, es como si le pidieran que el dinero de su cuenta de ahorros lo entregue a gobierno para que lo administre a su gusto, eso se llama robo".

A ello sumó la reforma a la Ley de Amparo a través de la cual éste dejará de tener efectos de suspensión, lo que dijo, volverá inútiles los amparos, de manera que la población no podrá defenderse ante lo que considere un abuso de la autoridad.

Advirtió que "el tamaño del riesgo es similar a otros países latinoamericanos, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde se van perdiendo derechos y libertades", y señaló que ante ello, la única herramienta para defenderse es salir a votar.