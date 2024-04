Esta podría ser la última elección democrática: Loaeza y Vázquez Mota en SLP

Con la advertencia de que esta podría ser la última elección democrática en México, se realizó el conversatorio “El México que anhelamos”, en el cual participaron la escritora Guadalupe Loaeza, la senadora Josefina Vázquez Mota, y el analista político Macario Schettino.

Este viernes se llevó a cabo el conversatorio “El México que anhelamos”, por parte del Consejo Empresarial Potosino (CEP); al respecto, el presidente del organismo empresarial, Héctor D’Argance Villegas señaló que ese México anhelado es aquel “donde las diferencias nos enriquezcan en lugar de dividirnos, donde la educación sea el motor del progreso y el desarrollo de México, queremos un México donde se le apueste a investigación científica, un México con progreso, con seguridad, un México libre”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Señaló que ese país anhelado “nos toca construirlo a cada uno de nosotros” a través del voto el próximo 2 de junio, por lo que invitó a participar, a convencer a amigos, hijos, tíos, vecinos, de salir a votar, y no sólo eso, sino también cuidar las casillas, “no nos estamos jugando una elección más en México, el 2 de junio nos estamos jugando la democracia, la última votación de manera libre”.

Guadalupe Loaeza advirtió que en el país ya hay señales claras de dictadura, y puso como ejemplo su propio caso, ya que hace dos semanas fue despedida de Tv Mexiquense con la única explicación de que habían pedido “su cabeza”. Destacó que en esta televisora su participación estuvo enfocada en cultura durante 14 años, pero los artículos que publicaba en otros espacios fueron el motivo para que la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez, pidiera su despido, "me despidieron con la mano en la cintura, no me dieron ni siquiera una carta, algo por escrito".

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Indicó que ello es muestra de dictadura, por lo que hizo un llamado a salir a votar, y destacó que la participación de los jóvenes será decisiva.

El analista político Macario Schettino adelantó que el próximo 19 de mayo habrá una nueva marcha nacional convocada por el Frente Cívico Nacional “para mostrar que vamos a salir a votar y que somos suficientes para ganar”; señaló que de acuerdo a las estadísticas, si el 2 de junio sale a votar menos de la mitad del padrón electoral en el país, la candidata oficial obtendrá el triunfo, pero si la participación ciudadana supera el 60%, el triunfo será para la coalición opositora.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

La senadora Josefina Vázquez Mota advirtió que las reformas aprobadas este miércoles por Morena y sus aliados, en torno a la ley de amparo y la amnistía que podrá conceder el Presidente de la República, “abonan el camino a la dictadura”, ya que los ciudadanos no podrán defenderse ante las acciones del gobierno, y se perderá el contrapeso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Invitó a hacer tres cuestionamientos a las personas para hacerles ver la importancia de que salgan a votar: “¿estamos mejor o peor en seguridad? ¿estamos mejor o peor en salud? ¿estamos mejor o peor en educación?”, si la respuesta es que estamos peor –dijo-, hay que salir a votar para cambiar las cosas.