¿Visitarás el parque japonés del Tangamanga I?

La afluencia al jardín japonés en el parque Tangamanga I ha rebasado las expectativas, reconoció Enrique Alfonso Obregón, director de los Centros Culturales y Recreativos Tangamanga.

Luego de que el viernes pasado fue inaugurado el jardín japonés dentro del parque Tangamanga I, Alfonso Obregón indicó que este nuevo espacio ha tenido muy buena aceptación entre las y los potosinos, "todos los comentarios han sido favorables".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Mencionó que la afluencia a este jardín "ha sido extraordinaria", por ejemplo, el domingo se registró la asistencia de 5 mil personas tan sólo en este espacio que ha sido del gusto sobre todo de adultos mayores.

Aunque el jardín fue inaugurado en el marco de la Expo Japón, aclaró que se trata de un espacio que quedará en el parque como patrimonio de las y los potosinos, por lo que también invitó a cuidar de él, ya que por ejemplo, hay vegetación que requiere cuidados especializados por lo que pidió respetar las áreas verdes, y no ingresar con balones o mascotas, "seamos conscientes del espacio, de la inversión que se hizo".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

También aclaró que es totalmente gratis y se encuentra abierto prácticamente en los mismos horarios del parque, aunque se restringe el acceso alrededor de las 9 de la noche para evitar incidentes.

Finalmente, calificó como acertada la decisión del gobierno estatal y la fundación Nikkei de crear este jardín pues se trata de un área que no era utilizada y que ahora, con 3.7 hectáreas, se ha convertido en el jardín japonés más grande México y el segundo más grande a nivel Latinoamérica.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Exhortan a cuidar parque Japonés

Enrique Alfonso Obregón, director general de los Parques Tangamanga 1 y 2, hizo un exhorto a la población potosina para el cuidado y resguardo de las áreas verdes del nuevo parque Jardín Japonés, que fue inaugurado el pasado 1 de septiembre.

Quien además indicó que desde la apertura de este espacio, han recibido entre 2 mil y 6 mil personas por día, situación que demanda mayor protección se sus áreas remodeladas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sumado a esto también han detectado que las y Los visitantes intentan darle de comer a los peces koi que ahora habitan los cuerpos de agua creados dentro de este espacio de relajación, por lo que pidió se respeten los usos de este parque japonés.

"Tenemos ese lugar, el segundo lugar en el parque que tenemos peces koi que requieren de un cuidado especial , de una alimentación especial no está permitido darle de comer a los a los peces".

También señaló que las y los visitantes deben atender exclusivamente la señaléticas e indicaciones para transitar y hacer un buen uso de este lugar, en el cual tampoco están permitidas mascotas, el uso de bicicletas y patines.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Recordó que existen espacios específicos para actividades recreativas, las cuales las y los usuarios pueden disfrutar y están a la disposición de la población en un horario ampliado.

"Ayúdenos con ese tema no dándole de comer a los peces y también cuidando las áreas verdes, no pisando las áreas verdes, creo que son de los temas en la que la ciudadanía debe de concientizarse que la jardinería, como la pueden ver está especializada es de primer nivel desde la entrada hasta el cualquier rincón del parque, también que nos ayuden caminando por los caminamientos que existen , que no invadan las áreas verdes que lucen hoy día de una manera óptima y así queremos conservarlas".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Alfonso Obregón también remarcó que este parque Japonés es una zona que te invita al relajamiento y que invita también a la meditación, para que las y los usuarios contemplen todas sus vistas y hasta sonidos, como el agua que corre por las cascadas.

"Hay que evitar que nuestros niños anden jugando en la gravilla suelta, que también es parte de la de la belleza que tenemos en este lugar, evitar hacer destrozos y depositar la basura en su lugar. También hemos notado que han querido llevarse algunas de las plantas, y son especiales y les pedimos que cuiden y todo permanezca en su lugar".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

