UASLP pide a sindicato considerar las consecuencias de una huelga

El Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, debe pensar la serie de afectaciones que podría estar acarreando a la vida académica de 30 mil estudiantes, antes de llevar a cabo el estallamiento a huelga que tienen contemplado para el próximo 9 de noviembre, según consideró el rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Los más de mil 300 trabajadores de la máxima casa de estudios que pertenecen a áreas de intendencia y administrativos, están peleando alrededor de 7.5 millones de pesos que presuntamente se les adeuda de una prestación acordada como pago de tres días de salario base y que ganaron en la administración de Manuel Fermín Villar Rubio en 2020.

Gerardo Rivera Müller, líder gremial de los trabajadores ha mencionado que no desistirán en la lucha por este pago y menos, después de haber sido reelecto como secretario general de los trabajadores administrativos, hace apenas unos días. Ante esta defensa de sus derechos laborales, el jefe de la comuna universitaria, les pide que deduzcan las posibles afectaciones que provocarán con esta intención de provocar la huelga.

"Una consecuencia muy grande es que los estudiantes podrían perder su semestre, podrían dejarse de graduar un mundo cercano a dos mil estudiantes, podrían dejarse de titular y con esto perder oportunidades laborales, dejarían de recibir el sueldo por problemas administrativos más de 4 mil trabajadores universitarios, entre ellos, los mismos del Sindicato Administrativo, pero también afectaría al Sindicato Académico, porque ello, estamos en la posibilidad de seguir laborando".

Sostuvo que son varias las situaciones que podrían estar ocasionando al máximo órgano estudiantil, por ese motivo es importante que se platique con las autoridades para poder ver cómo se podría destrabar esta intención a la huelga.

"Las autoridades jurisdiccionales no se han pronunciado para nada y es indispensable que conozcan y tengo entendido que están trabajando también, pero no hay hasta el día de hoy una respuesta jurisdiccional y entiendo perfectamente bien que para que ellos dieran un beneplácito de la huelga o no, tendría que estallar esto. Mientras tanto, son elucubraciones de una huelga que no ha estallado".

Señaló que este jueves 12 de octubre, estará en San Luis Potosí, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora de Educación Superior Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para dialogar sobre el estallamiento a huelga.

"Gerardo Rivera Miller se reeligió, y estamos bien con todo el planteamiento, sí llegara a haber huelga, las consecuencias que pudieran registrarse son muchas, y él está en la voluntad también de que evitemos la huelga y es algo que vamos a estar trabajando en los próximos días".