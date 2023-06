Turismo de aventura en San Luis Potosí, estas son las actividades que puedes realizar

San Luis Potosí tiene mucho que ofrecer, desde sus asombrosos paisajes desérticos y montañosos en las zonas Altiplano y Centro, hasta la impresionante zona esmeralda y de aguas turquesas en las zonas Media y Huasteca.

Sin duda, San Luis Potosí es un estado que debes conocer, pues tiene gran variedad de oferta turística que te dejará atónito, sobre todo si quieres realizar turismo de aventura, por lo que no puedes perderte detalle, te contamos cuáles son esas actividades y los lugares en los que puedes hacer realidad tus aventuras turísticas.

Rapel

Este deporte es muy emocionante y en San Luis Potosí hay muchas opciones para que puedas realizarlo en:





El Sótano de Las Golondrinas

Se encuentra en el municipio de Aquismón y es el lugar ideal si te gustan los retos. En este lugar podrás realizar un tiro de más de 300 metros y lo puede realizar cualquier persona, desde expertos hasta principiantes, ya que cuenta con descensos menos riesgosos.

Cascada de Tamul

Esta impresionante caída de agua se ubica entre los municipios de Tamasopo y Aquismón y tiene una caída de 105 metros, es la cascada más alta de todo el estado.

Hoya de la luz

En este impresionante lugar a una hora de Xilitla, además de contar con un maravilloso espectáculo natural, también puedes descender por este sótano que tiene dos tiros, uno de 125 metros y otro de 200 metros para que realices está actividad.

Minas Viejas

Con tiros menos altos, este deporte lo puedes realizar en las Cascadas de Minas Viejas con una caída de 50 metros.

Puente de Dios

Se ubica en el municipio de Tamasopo y cuenta con un tiro de 15 metros, que además ofrece una experiencia única en el interior de una cueva.

Sótano del Arroyo

Tiene un descenso de 40 metros

Joya del Salitre con una altura de 30 metros.

Los precios para que realices rappel en San Luis Potosí, varían y van desde los mil quinientos pesos; además te ofrecen el equipo necesario, pero dependerá del descenso, la edad y la experiencia en esta aventura.

Buceo

Aunque no lo creas esta actividad la puedes realizar en San Luis Potosí en la Laguna de la Media Luna ubicada en Rioverde, es un espacio ideal para principiantes porque no existe fauna nociva ni corrientes peligrosas, por lo que además de disfrutar de sus hermosos colores del agua de este manantial también, podrás tener una aventura muy tranquila. Los precios para esta actividad van desde los mil quinientos pesos por persona y si no sabes nadar ¡No importa! Porque te puede acompañar un buzo certificado.

Rafting

Si además de apreciar los bellos paisajes también te gusta adentrarte en una experiencia divertida, los rápidos son una buena opción, puedes adentrarte en esta hazaña en estos sitios:

Río Tampaón

Ubicado en la Huasteca Potosina, este lugar de aguas turquesas es el escenario perfecto para que desafíes rápidos de riesgo moderado mientras te rodean unas extrañas formaciones rocosas.





Río Micos

Este impresionante río está acompañado de la vegetación que caracteriza a la Huasteca Potosina, el recorrido es de 10 kilómetros y los rápidos son de clase II, por lo que es todavía menos riesgoso. Los meses en que puedes adentrarte en esta aventura es durante la temporada de lluvias de julio a octubre.

Río Meco

También de aguas turquesas y ubicado en el municipio de El Naranjo, es ideal para los rápidos durante la temporada de lluvias, alcanzando rápidos de clase moderada, porque se crean olas y pequeñas cascadas.

El rafting lo puedes disfrutar desde los mil 300 pesos y también los niños pueden realizarla, aunque deberás consultar la edad permitida con la operadora turística.

Tirolesa

Cortesía | Secretaría de Turismo

Esta actividad en donde no requieres un esfuerzo físico, es considerada como de aventura, consiste en que a través de las alturas realizas un recorrido escénico y panorámico, en San Luis Potosí puedes realizarla en:

Armadillo de los Infante

En este recorrido cruzas sobre un cráter volcánico, con una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, además es una de las tirolesas más grandes del centro del país.

Rioverde

Podrás encontrar dos tirolesas, que son de diferentes alturas que recorren hermosos cultivos de naranjos.

Real de Catorce

Además de ser uno de los pueblos mágicos más misterios de San Luis Potosí, este impresionante lugar ofrece una extraordinaria aventura a 500 metros de altura en un recorrido de 500 metros.

Ciudad Valles

Las tirolesas ubicadas en la Cascada de Micos, ofrecen vistas espectaculares, son cinco tirolesas que recorren este río de aguas turquesas, además de un skybike, es decir, el recorrido lo realizas en una bicicleta que complementa toda la experiencia.

Xilitla

En este municipio que también es pueblo mágico, ofrecen esta actividad en las alturas que puede llegar a ser de mil 100 metros de recorrido, en el que podrás apreciar la belleza de la selva; además hay un puente colgante a 40 metros de altura para que te adentres en la naturaleza.

Cortesía | Blog.huastecasecreta.com

Salto desde una Cascada

Sin duda esta es una de las experiencias que requieren de todas las fuerzas de una persona, pues se convierte en un acto que además de ser un poco arriesgada, es una explosión de adrenalina. Lo puedes vivir en la Huasteca Potosina en la Cascada de Micos, en la Cascada de Tamul y en Minas Viejas. Para esta actividad te ofrecen casco, chaleco salvavidas y guías que te acompañarán en este desafío. Además puedes disfrutarlo desde aproximadamente 800 pesos por persona.

San Luis Potosí lo tiene todo, así que no pierdas la oportunidad de visitar sus municipios y enfrentarte a la aventura. Recuerda siempre velar por tu seguridad y estar acompañada/o de expertos para que disfrutes al máximo.