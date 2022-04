Transportistas preparan nueva movilización para el mes de mayo

La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) prepara nuevamente una movilización a nivel nacional para el próximo 22 de mayo, a la que transportistas potosinos en todas sus modalidades se sumarán, para volver a exigir atención a las principales problemáticas que vive el gremio, como inseguridad en carreteras, el trámite del Complemento de Carta Porte, el incremento en combustibles y peajes, abusos y extorsiones por parte de la autoridad, entre otras.

Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de AMOTAC, lamentó que, después de la pasada movilización que tuvieron el 22 de marzo, a la fecha no se han emprendido acciones concretas para solucionar los distintos problemas que aquejan a los transportistas, y los acuerdos a los que supuestamente se había llegado con la autoridad federal fueron solo “de saliva” y sin fondo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Lo mismo ocurrió con el Gobierno Estatal, se reunieron con el Secretario de General de Gobierno para establecer acuerdos y compromisos, y uno de ellos era que se gestionaría acercamiento con las autoridades de seguridad, pero a la fecha no hay respuesta de ello.

“Fueron acuerdos en los que no se llegó a nada, nunca hubo una minuta en la que se comprometieran para que haya más seguridad en las carreteras del país; ni se comprometió la Guardia Nacional a mejores estrategias, para que hubiera más presencia en las carreteras”, expresó.

Torres Mendoza apuntó que uno de los temas que ahorita les preocupa mucho, es el trámite del Complemento de Carta Porte, porque hay muchos pequeños transportistas y hombre-camión que tienen complicaciones para expedir este documento, sobre todo porque muchos provienen de comunidades alejadas donde ni el internet llega.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Explicó que el SAT estableció este requisito principalmente para el evitar el contrabando de productos ilegales en los puertos marítimos y puentes internacionales, sin embargo, en lugar de enfocar este documento sólo a los grandes transportistas que a diario trasladan fuertes cantidades de productos, generalizaron la Carta Porte para todo el sector.

En ese sentido, dijo, en SLP todos los transportistas deben tramitar su Carta Porte, pero el problema es que hay compañeros que desde comunidades pequeñas y alejadas trasladan productos del campo, como hortalizas y caña de azúcar, y no tienen la manera de expedir en el momento su documentación, porque no tienen internet; además de que el trámite es complejo de realizar.

“Hay muchos hombre-camión, pequeños transportistas, que sacan productos de comunidades que están metidas entre las carreteras y que lamentablemente en ese momento no pueden hacer la Carta Porte porque ni internet tienen, y, si tú no tienes este documento al momento de transitar por las carreteras federales y te detiene la Guardia Nacional puedes ser acreedor a una multa de hasta 93 mil pesos, por no cumplir con esta disposición”, comentó.

