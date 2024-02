Trabajadores de los Servicios de Salud en SLP laboran bajo protesta

Desde los meses de agosto y diciembre pasado, los Servicios Estatales de Salud no han pagado FOVISSSTE, compensaciones, préstamos individuales, pagos de terceros, seguros de vida, entre otros, por ese motivo, a partir de este jueves 22 de febrero la base trabajadora se encuentra laborando bajo protesta en la institución sanitaria y prevén llevar a cabo otra serie de movimientos para denunciar a los medios de comunicación lo que está sucediendo para que este tema sea resuelto a la brevedad.

Recientemente sostuvieron un encuentro con el director administrativo de la institución sanitaria Gerardo Rodríguez Larraga a quién le pidieron respuestas por los pagos pendientes, "hicimos escritos para preguntarles el por qué no se hicieron esos pagos, por qué no están reflejados cuando a nosotros sí nos descuentan de los sueldos", dijeron los trabajadores que enfrentan esta crisis.

En la reunión que sostuvieron con el administrativo les argumentó que les faltan 460 millones de pesos como parte de la dinámica federal, y que por ese motivo no han podido asumir todos los pendientes, sin embargo los trabajadores se lamentaron de no ser informados de lo que está sucediendo sobre todo cuando en sus nóminas les descuentan diversos pagos que no se ven reflejados finalmente "por qué tenemos que llegar a esta situación sin que se nos informe por parte de la autoridad", comentan los trabajadores del sector salud.

"Los trabajadores ya nos dimos cuenta que no se está pagando a Fovissste, ISSSTE, pagando a terceros, que son los que nos dan préstamos Metlife, que es seguros de vida, pero al trabajador sí le están descontando fuertes cantidades, está en los talones y el problema es que Fovissste nos está atrasando igual los préstamos, no aparecen los pagos, ahorita dejaron de pagar a unos compañeros ciertas compensaciones y lo que nos responden es que no hay dinero. El problema es que si me quitas 5000 mil pesos mensuales y no los pagas, entonces qué está sucediendo, dónde está lo que se está descontando y nuestro líder sindical Arturo Hernández Tenorio no ha tenido una posición radical para el trabajador aunque es un problema serio".

Otros también reportan que están trabajando extenuantes jornadas laborales y no se les paga.

En la institución argumentaron que sí les han informado a la base trabajadora sobre la situación que se vive y les pidieron esperar hasta el próximo lunes para poder solventar lo que sucede, sin embargo los trabajadores decidieron desde este jueves comenzar con el movimiento de trabajar bajo protesta para presionar a la autoridad.

La base trabajadora no está conforme con lo que está ocurriendo en la institución y arremetieron con que este viernes 23 de febrero a las 11:30 de la mañana ofrecerán una rueda de prensa para explicar a los medios de comunicación lo que viene sucediendo en esa institución. Además no descartan llevar a cabo el cierre de vialidades de continuar este fenómeno.

Los servidores públicos no dejan de señalar que están frente a un grave problema y una crisis y piden que la autoridad se sensibilice y puedan resolver lo que se está enfrentando.









