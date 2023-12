Trabajadoras del hogar aún sufren discriminación y desigualdad laboral en SLP

Violencias físicas, sexuales y hasta terrorismo psicólogo, es lo que enfrentan en su día a día las mujeres trabajadoras del hogar, y así lo reveló el “Foro: construyendo caminos, hacia la justicia laboral: resultados del proyecto laborando en lo privado”.

Así lo señaló Gabriela Rodríguez y codirectora de Lúminas Centro de Derechos Humanos, Asociación Civil, que desde el año 2020 se encarga de realizar estudios sociales e investigaciones, entorno a las trabajadoras del hogar y sus necesidades.

“Descubrimos que estas problemáticas son a nivel nacional, pues las trabajadoras del hogar viven en un estado de precariedad laboral bastante difícil. Detectamos que los derechos laborales no son respetados desde los más básicos, incluso este que las trabajadoras del hogar no son reconocidas como trabajadoras”.

Gabriela Rodríguez enfatizó que el trabajo que realizan las mujeres dentro del hogar, es minimizado e incluso invisibilizado, pues se concibe como una obligación que está sujeta a las mujeres y que no necesita reconocimiento, pago ni prestaciones.

“Las violencias que vienen las trabajadoras del hogar, van desde la violencia física y la violencia racista. También el no reconocimiento de sus derechos, que no cuentan con un salario digno y no tienen contrato laboral”.

Aquí en San Luis Potosí, explicó la experta, la mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar provienen de comunidades cercanas a la capital, como Maravillas y Escalerillas, pero también de municipios como lo son Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes, y de la zona sur poniente del municipio de San Luis Potosí.

“Vienen incluso desde más lejos, desde zonas correspondientes al Altiplano Potosino o a la Huasteca Potosina, en donde la mayoría de ellas vienen para trabajar como trabajadora del hogar de planta.

Es decir se quedan en el lugar donde trabajan”.

En Mexico, la mayor parte de la población que trabaja en los hogares son mujeres, un contexto que las sitúa a condiciones más graves de vulnerabilidad, en donde en San Luis Potosí la mayoría de ellas desconocen sus derechos y por ello hoy día a través de esta asociación y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, ya se organizan para estar muchos más informadas y exigir sus derechos que como trabajadoras les corresponden.

“Hasta la fecha tenemos 83 trabajadoras del hogar afiliadas, lo cual es importante y quienes buscan que las autoridades, pues coadyuven con el sindicato a respetar los derechos de las trabajadoras del hogar, y a difundir la información pertinente en beneficio de ellas”.

Por último, Gabriela Rodríguez señaló que también es importante que los empleadores, sepan y se informen acerca de los derechos que tienen las trabajadoras del hogar pero sobre todo, de las obligaciones que tienen que cumplir con ellas.

“Son trabajadoras que enfrentan necesidades, que laboran un horario extraordinario y que enfrentan gran cantidad de violencias, es momento de que quienes las emplean sepan, que tienen que cumplir con sus obligaciones como patrones, pero sobre todo que sepan que las trabajadoras del hogar deben ser tratadas con dignidad “.