Legítimo el reclamo de manifestantes, pero no deben afectar a terceros: Priego

Es legítimo el reclamo de quienes se manifiestan, pero no deben afectar el derecho de terceros, y tampoco las autoridades deben heredar compromisos a sus sucesores, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de tres días de manifestaciones en la ciudad, el vocero de la Arquidiócesis dijo considerar que las personas que han realizado los bloqueos, están en su derecho de manifestarse, "hay que pedir que si es que se les debe, que se les pague, es legítimo", sin embargo destacó que ello no debe traducirse en una afectación al resto de la ciudadanía.

Recordó que actualmente el río Santiago se encuentra cerrado a la circulación y además hay varias calles en reparación, por lo que hay pocas vías alternas y estos bloqueos han impedido a la población llegar a sus lugares de trabajo.

Así mismo, hizo un llamado a las autoridades a no heredar los problemas a sus sucesores, mencionó que por ejemplo, en la Iglesia tienen la norma de que el día tiene 24 horas y por ende, "una persona deja el cargo hasta las 11:59 del día anterior a la toma de protesta del nuevo gobernante, de manera que si hay problemas pendientes, aún hay algunas horas para arreglarlos".

Priego Rivera dijo esperar que las autoridades sigan esta premisa de la Iglesia, en la que un párroco no se puede ir y dejarle compromisos sin cumplir a otro sacerdote, "por lo menos no dejar deudas, pagar todo, si encuentra una obra a medias por lo menos que no encuentre deudas, si tú contrajiste una deuda tú la pagas, si tú iniciaste una obra tú la terminas".

