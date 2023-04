Tepache, bebida prehispánica que se mantiene en el gusto de las y los potosinos

Desde hace más de 60 años José Luis Medina sale a las calles con su carrito a recorrer las calles de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez para vender tepache, un producto que hoy en día la gente sigue buscando y que mal que bien, le ha permitido poder sacar adelante a los suyos.

Del tepache, dice que aprendió de su familia la técnica para elaborarlo, es decir como poner a fermentar la cascara de la piña con el piloncillo, un proceso que inicia desde una semana antes de poder salir a la calle a venderlo, indicando que regularmente prepara un barril de 50 litros para salir a vender.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

“Desde hace 60 años me dedico a la venta del tepache, me muevo tanto en el centro de San Luis, donde tengo un espacio fijo para vender, como acá en Soledad, a donde vengo en los tianguis que se ponen como desde hace 30 años, es un oficio que me ha permitido mantener bien a mi familia” dijo en entrevista a El Sol de San Luis.

De como le va con la venta del producto, dijo que, si bien le podría ir mejor, actualmente llega a sacar hasta 300 pesos en un día, de donde tiene que sacar dinero para comprar insumos, no solo la piña y el piloncillo, sino también vasos, chile, así como la naranja y el limón con lo que acompañan la bebida, sin embargo, dice, si le alcanza para pagar renta y poder comer.

Sobre si la gente sigue buscando esta bebida de origen prehispánico, José Luis dice que, por fortuna para el sí, sobre todo en esta temporada de calor, ya que, al ser muy fresca, la gente la busca para mitigar la sed y aunque su venta baja en temporada de frio, las personas la siguen consumiendo.

“Afortunadamente la gente nos sigue buscando, no ha disminuido la venta de este producto, ya tengo mi clientela, solo baja un poco en temporada de calor, pero nos va bien, le digo que nos ha permitido mantenernos”.

Finalmente dijo que, gracias al gusto de la gente, que compra vasos de tepache cuyo costo esta entre los 20 y los 30 pesos, hay muchos tepacheros, por lo que considera que es un oficio que se mantendrá por muchos años más.