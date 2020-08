Temen por brote de Coronavirus en el ISSSTE

Se registran un brote de pacientes con Coronavirus en el ISSSTE, además del propio personal médico que ha caído enfermo en mayor magnitud, en los últimos días.

Tan sólo la semana pasada, en el Hospital General de Zona, Carlos Diez Gutiérrez, ubicado en esta capital potosina, se observó que dos enfermeras, dos médicos, y un camillero, resultaron enfermos de Covid-19, el motivo pudiera ser, el contacto permanente con este tipo de pacientes, pero además de un brote más que se está observando.

En el Hospital General de Zona, Carlos Bárcenas Ramírez, ubicado en la avenida Salvador Nava Martínez, murió ayer, frente a los trabajadores y a los hemodializados, uno de los que acudían a su cita cotidiana, tenía el virus y durante el tratamiento de lavado de sangre, cayó desplomado porque se le dificultaba respirar, no informó que tenía la enfermedad y tanto pacientes como personal médico, quedó expuesto.

Es así, que se recrudecieron las medidas de seguridad sanitaria en el organismo y ahora piden que todo aquel que busque ingresar, no solamente utilice cubrebocas y gel antibacterial, sino que además porte una careta, esta medida no la habían exigido.

Un distintivo de que la situación es desafiante para las autoridades del sector, es que ya no hay suficiente personal en los nosocomios, muchos han caído enfermos, otros tienen miedo de contagiarse o afectar a sus familiares, ya no quieren trabajar, abandonan el nosocomio y aunque se busca confirmar esta información, los encargados del sindicato y de las propias autoridades se niegan a hablar oficialmente a la prensa. No en vano hay tanta desinformación en los centros hospitalarios sobre la salud de los pacientes, ya sea los que se encuentran en área Covid y los que no lo están.