Taxistas buscan nuevas formas de negocio y una de ellas, es transportar a los connacionales

Ante la necesidad de poder llevar dinero a sus casas para poder festejar la navidad, e incluso poder ahorrar para el mes de enero, cuando saben que la demanda del servicio disminuye, las y los taxistas potosinos han buscado nuevas formas de negocio y una de ellas, es llevar a los connacionales que arriban a San Luis Potosí durante la temporada, y que van a otros municipios de la entidad e incluso, a otros estados cercanos como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, pues por cada viaje de este tipo, cobran al menos 2 mil 500 pesos.

De acuerdo a Josué Navarro, que al igual que su familia se dedica al taxismo desde hace años, este tipo de viajes les permiten obtener el pago de la liquidación, el dinero para la gasolina y “lo del día” para mantener a su familia, siendo mas costeable que trabajar en la ciudad, pues debido a las diferentes obras que se realizan, hay tráfico, se tienen que tomar caminos alternos, por consecuencia sube el costo de las carreras y los usuarios se molestan, porque tienen que pagar mas.

De los viajes para llegar a quienes regresan de Estados Unidos para pasar la temporada navideña en casa, dijo que tienen tiempo trabajando para las empresas que realizan estos viajes, como son Chávez y San Miguel entre otras, por lo que ahora la mayoría de los clientes los buscan para irse a sus lugares de origen incluso previamente.

“Ya tenemos mucho tiempo trabajando para empresas que vienen de Estados Unidos y ya los clientes nos hablan, nos dicen voy para San Luis espérame en tal lado, ya uno va y te dicen llévame a Querétaro, a Guanajuato, Aguascalientes, a otros lugares como Ciudad Valles, Rioverde, Salinas, y aunque se cobre un poco mas que los autobuses, prefieren la comodidad y la seguridad de viajar en un coche, ahorrar tiempo y llegar directo a sus casas” dijo a El Sol de San Luis.

De cómo son los viajes, Josué reconoce que actualmente las carreteras son muy inseguras, lo que ha llevado a que tengan que negar el servicio a quienes van a lugares como a Zacatecas, debido a la inseguridad que se vive en aquella entidad, sobre todo después de que ya hubo un incidente con un compañero de oficio.

“Para allá no vamos, lo que es el limite es Villa de Ramos, ya que es muy riesgoso para nosotros, porque si nos ha pasado muchísimas cosas en la carretera, como el taxista que se había perdido en Salinas, que afortunadamente esta vivo y apareció como a la semana, no se que le haya pasado, porque el carro lo encontraron abandonado, con signos de que se lo llevaron a la terracería, hasta con hojas y no supimos que hicieron con el”.

Para evitar este tipo de situaciones, Josué dijo que los tasitas que hacen este tipo de viajes están comunicados y toman medidas como avisar a donde van, los demás compañeros les dicen vete por tal lado, van dando indicaciones, buscando rutas seguras y se avisan si otro compañero anda en carretera, para regresarse juntos y cuidarse, asegurando que son muchas cosas que tienen en cuenta para ver si esta peligroso, si esta libre, si hay accidentes a donde van a llevar su pasaje, aunque reitera que vale la pena, por lo que se cobra por el servicio.