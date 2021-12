Tarjeta donde les pagarán a trabajadores de Salud "no es bienvenida" en muchos negocios, denuncian

A pesar de que presuntamente ya les dispersaron los vales navideños a más de seis mil trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, se inconformaron porque les pagarán a través de una tarjeta que no es bienvenida en una gran mayoría de establecimientos.

Después de las 3 de la tarde del lunes, trabajadores de los Servicios Estatales de Salud, ubicados en el municipio de Ciudad Valles, dijeron que hubo una falta de compromiso de parte de la autoridad estatal ya que esta prestación de fin de año no llegó a principios de mes que es cuando debió otorgarse pues es un beneficio adquirido tras luchas sindicales.

Otra de las inconformidades por las que protestaron decenas de trabajadores, se derivó a que tomaron conocimiento de que supuestamente ya comenzó a entregarse el bono de más de 13 mil pesos a los sindicalizados de salud, la inquietud la fundamentan en que no todos los establecimientos aceptan tarjetas "no nos dan efectivo ni nos van a dar papelito una tarjeta que muchas veces la rechazan en los establecimientos, se batalla mucho con la aplicación, algunos compañeros en años pasados se les perdió el dinero y no se los regresaron, hoy comienza apenas la dispersión de los plásticos, se tardaron mucho fue demasiado porque cuando más se han tardado ha sido el día 23 de diciembre, es algo que nosotros ya trabajamos no nos dan bonos no nos dan nada", señalaron los quejosos que se manifiestan en estos momentos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Apuntaron que muchos funcionarios ya están de vacaciones y no han tenido acercamiento con los líderes sindicales y ahora todo lo comunican a través de los grupos de WhatsApp "ya basta que atropellen nuestros derechos, vamos a hacer una marcha para que nos escuchen".

Esperan que los directivos tomen conciencia y no tomen represalias contra quiénes están denunciando una serie de irregularidades, también pidieron que los líderes sindicales den la cara porque se ha visto que están del lado de la autoridad y no del trabajador al que representan.

"Como trabajadores de la salud merecemos respeto decidimos protestar después de nuestro horario de trabajo, hoy nos dijeron que van a llegar 350 tarjetas, es decir no a todos, les va a llegar ese dinero, ya está otorgado porque el ejercicio fiscal ya cerró, se supone que eres de el 17 de diciembre en que salieron de vacaciones los directivos debieron haber entregado este beneficio. Somos dos sindicatos en el estado la sección 33 y 74 y seguimos viendo que nuestros representantes no nos apoyan".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los afectados hicieron un llamado a desconocer a los líderes gremiales, si es que siguen sin defender a los trabajadores potosinos.

