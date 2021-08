Sube el número de familias que abandonan su país para llegar a EU: padre Luna Aguilar

Durante este año se ha incrementado de manera significativa la afluencia de familias enteras que abandonan su país de origen en busca de llegar a Estados Unidos, indicó el padre Marco Antonio Luna Aguilar, director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante.

Hace unos días el DIF Estatal informó que este año se incrementó la afluencia de niños no acompañados, al respecto, el sacerdote indicó que en la Casa del Migrante no se tienen los medios necesarios para albergar a niños no acompañados, por lo que todos los menores en dicha condición, son atendidos por el DIF Estatal.

Sin embargo mencionó que sí se ha tenido un incremento en cantidad de familias que viajan completas, ya sea ambos padres con los hijos, sólo la mamá con los hijos, o el papá con los hijos, "antes era muy esporádico y ahorita al mes estamos recibiendo a 10, a 20 familias".

Informó que en general, entre enero y marzo la Casa de la Caridad recibió alrededor de 8 mil migrantes, de abril a junio disminuyó, pero en julio y agosto se volvió a incrementar, "ahorita estamos recibiendo diariamente entre 60 a 80 migrantes hay días que se incrementa hasta 100 o 150".

Luna Aguilar atribuyó estas variaciones en la afluencia de migrantes, a las políticas que aplican tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México en materia de migración, "a veces detienen o propician el flujo de migrantes".

