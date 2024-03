STEHC se va contra diputados, "no intervienen para dar solución a las problemáticas"

En un video que destaca en sus propias redes sociales institucionales, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” (STEHC), Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, descalificó las omisiones y la flojera de parte de los integrantes de la sexagésima tercera legislatura, debido a que ni siquiera han intentado participar en la solución de los problemas que tienen más de mil 700 trabajadores de este nosocomio.

Al parecer, los diputados locales no intervienen para dar solución a las problemáticas de adeudos y violaciones a las condiciones laborales de trabajo “las más importantes que generan mayor incertidumbre es el pago del IMSS, Infonavit, créditos hipotecarios y otros adeudos”.

Actualmente están realizando reuniones con autoridades estatales con quienes se busca puedan ayudar a que se realice el pago del Seguro Social y del Fondo de la Vivienda, así como el adeudo de 29.8 millones de pesos al fideicomiso para el retiro de los trabajadores, el impago de impuestos, descanso de riesgo, compensaciones y la entrega de uniformes, situaciones que han generado serias molestias.

En las mesas de trabajo que se han desarrollado se busca establecer las fechas para el pago del IMSS e Infornavit, el cual se tiene llevar a cabo a más tardar el 29 de este mes de marzo “se han llevado mesas de trabajo, pero nos hacen volver a reunirnos, esperemos que el viernes 29 de este mes, realicen el pago al Seguro Social y se pueda cumplir con sus obligaciones”.

Lamentó que los Servicios de Salud del Estado no tengan dinero suficiente para hacerle frente a estos compromisos con los trabajadores y tampoco para los trabajadores de los hospitales, por ellos buscan establecer un calendario de pagos para el fideicomiso, de la deuda de 29.8 millones que se generó del 2016 al 2020.

El tiempo extra de los trabajadores ya se pagó, a quienes realizaron el procedimiento correcto para el pago porque hay algunos trabajadores que, si firmaron y que entregaron el formato, pero otros no “hay que tener conciencia de que se realicen los pagos para que se pueda pagar, hay que saber que puede tardarse la dispersión, se liquidó lo que estaba procesado ante Recursos Humanos”.

En la cobertura del pago de riesgo de descanso, se deberá hacer de manera inmediata, sólo hay que ponerse de acuerdo con la administración del hospital, además buscan que, 300 trabajadores que tienen varios años con pago de compensación, que realmente es una remuneración, se les recategorice para incluirla compensación en el salario. En cuento a los uniformes no hay fecha de entrega porque no hay recurso para solventarlo por parte de la institución sanitaria.

“Los servicios de salud están en una situación muy delicada, tan mal que se encuentran en esa situación que no es cualquier cosa sino salud de un estado. No sé qué pasa en el Congreso, hay que pedir y apoyar a los Servicios de Salud para poder solventar esta necesidad, la verdad que los diputados también tienen que ver el problema grave, algo que yo no había visto una historia laboral de que un gobierno, de un estado dejara de pagar cosas tan básicas y fundamentalmente como es el IMSS o un Infonavit, imagínense este gran problema”.