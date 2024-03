Piden a los potosinos no provocar incendios forestales

Dado que el mayor porcentaje de incendios forestales son ocasionados por un descuido o una intervención humana, se exhorta a la población a aplicar medidas de cuidado y no generar acciones que representen algún riesgo de que se inicie un incendio dando un destino adecuado a toda clase de residuos entre otras medidas.

Así lo comentó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda quien resaltó que ante la temporada de incendios forestales, las altas temperaturas y la falta de lluvias, generan condiciones propicias para que surjan estos siniestros.

De ahí la importancia de que la sociedad en general apoye las acciones de las autoridades en materia de protección civil y ecológicas, “en el caso de de los incendios las recomendaciones son muy claras y sencillas, y van encaminadas a concienciar a la población a evitar lo que pueda llegar a ser una desgracia”.

Agrego que las principales medidas son no encender fogatas en estos sitios de riesgo, no usar anafres, no fumar en esos sitios y si se hace apagar completamente los cigarrillos. y no depositarlo en estas zonas, la acumulación de basura también podría representar un riesgo, las latas el cristal por la exposición al sol podrían derivar en un incendio.

De igual forma habrá que evitar el uso de cohetes, “está vigente en el país el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales en el que participan los tres órdenes de de gobierno, donde resalta la importancia de que las instituciones federales, estatales, municipales, y de cualquier demarcación y comunidad, apliquen los programas preventivos.

“El fuego como tal no es dañino, no es un mal natural, juega un rol muy importante dentro del ciclo vital de los ecosistemas, el problema se convierte a partir de la intervención humana, es decir de acuerdo también a lo que ha comentado en su momento la Comisión Nacional Forestal”.

Finalmente invito a la población a que al momento de detectar un riesgo de ese tipo o ya un incendio en proceso, de a conocer de manera inmediata a cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno y a las propias coordinaciones municipales o estatales de protección civil a través de las líneas de emergencia 911 y 089, incluso la propia Comisión Nacional Forestal.