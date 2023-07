SSPCE no descarta ninguna línea de investigación en torno a la "desaparición" de recluso

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPCE), no descarta ninguna línea de investigación en torno a la no localización de una persona privada de su libertad la cual no apareció en el pase de lista que se realizó en el centro estatal de reclusión en Tamazunchale.

Mientras tanto desde que se registraron los hechos el pasado miércoles, se mantiene aperturado el operativo de búsqueda, en colaboración la SSPCE con autoridades de los tres niveles de gobierno y se solicita el apoyo de la población, si tuvieran alguna información al respecto.

Policiaca "Desaparece" una Persona Privada de su Libertad en centro penitenciario de Tamazunchale Así lo comentó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda, quién destacó que ya se implementan protocolos internos para la localización del recluso, en los que reiteró; “no se descarta ninguna línea de investigación, al no localizar a la persona se solicitó la intervención de autoridades de seguridad para su búsqueda”.

Incluso; “se solicitó ya la colaboración de otros estados, se giró una ficha de búsqueda a las entidades federativas, para buscar que coadyuven en la localización del masculino originario de Tamazunchale, quien se encontraba recluido en ese penal desde el año 2018 por el delito de homicidio calificado”.