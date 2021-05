Sorprendido el profesor Efrén Flores recibió la vacuna vs Covid-19

El profesor del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, ITSLP, Efrén Flores García, llama a la población potosina para llevar a cabo el proceso de vacunación contra el covid-19, tras la inminente reactivación de actividades tanto escolares como económicas.

Se vio sorprendido por la rapidez en que este día tránsito la vacunación contra el covid-19, pues tan sólo duró media hora en el proceso de inoculación que realizó en su propio centro de trabajo.

"Me sorprendió lo hace él se fue porque supe que ayer había sido muy lento Pero hoy me tardé media hora en lo que llegué y me vacunaron".

Decidió vacunarte tras considerar que es lo correcto y es responsabilidad de todos cuidar la salud de los demás, refiere que esta decisión ya la había tomado con anticipación pues cree en la efectividad del biológico "creo que fue lo correcto, mis hijos ya están vacunados y seguía yo".

No tuvo reacciones de ningún tipo y ya se encuentra realizando las actividades cotidianas de la dinámica familiar.

"Hay muchas creencias respecto a la vacuna pero yo& creo que han demostrado su eficacia no ahorita sino desde hace muchos años y responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar a todos es una cuestión segura".

Por ahora el sector magisterial desconoce cuándo regresarán a las aulas, pero se les ha indicado que será tiempo después de que se realice la totalidad del proceso de vacunación.

Este profesor del departamento de Electrónica y Mecatrónica del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, señala no tener ningún tipo de problema para retomar las actividades y tampoco le preocupa que los estudiantes no sean vacunados, pues sabe que no son fuente de contagio.

