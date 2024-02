Sonia Mendoza y el reto convertirse en alcaldesa de SLP

Sonia Mendoza Díaz es una política de tiempo completo de las que quedan pocas. Tiene 30 años de trayectoria y más de la mitad en el servicio público y su carta de presentación ante los ciudadanos no es otra mas que el trabajo y los resultados.

No tiene la menor duda de que el Partido Verde Ecologista de México ganará la presidencia municipal de la capital y hará un gran trabajo de la mano del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, líder de un movimiento social que, como nunca, genera estabilidad, crecimiento y desarrollo.

Es puntual, muy puntual, en su cita con El Sol de San Luis, acompañada de su equipo de trabajo, sólo mujeres y comenta “nos ha costado muchos años llegar a lograr la paridad y fui una de las impulsoras, me tocó reformar la Constitución, y tenemos un gobernador que también reconoce a las mujeres y ahí están en su gabinete, tenemos ya la mitad de magistradas si no es que más y en el Poder Legislativo también tenemos paridad; es un logro de mujeres que tenemos muchos años participando en política“.

Es pre candidata a la alcaldía de la capital por el PVEM y se encuentra en campaña interna frente al soledense Gilberto Hernández Villafuerte; es consciente de que nada está definido y que, como en el beisbol, “esto no se acaba hasta que se acaba”. El 10 de Febrero acaban las pre campañas pero hasta el 28 se define todo en asamblea.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Con la mirada hacia una ventana, recuerda aquel día 7 de junio del 2015, cuando por 28,776 votos perdió la elección de gobernador del estado con 351,352 votos frente a los 380,128 del priista Juan Manuel Carreras; “me la robaron, estoy segura, tengo los testimonios, pero hoy soy más madura, con más experiencia pero igual de apasionada”.

Es abuela y madre de dos mujeres. Y se dedica de lleno a la precampaña, a la que ya se han sumado panistas, priístas y morenistas, además de los militantes y simpatizantes del Verde, lo que ha generado un crecimiento rápido del proyecto, porque también son ciudadanos sin partido los que se han acercado.

“Estoy contenta. Si bien es cierto que esta es una precampaña en donde estamos participando la militancia y los simpatizantes del Verde, he recibido muchísimas llamadas de gente que en otros tiempos hicieron equipo conmigo, donde se están sumando, porque al final del día pertenecí a un partido del cual me salí pero no me peleé con la militancia. Tuve disgustos con quienes lideraban el partido y no me arrepentí, porque ahí está la prueba de cómo han destruido a ese partido político; prácticamente no existe el PAN en el estado”.

“Se están peleando las migajas y afortunadamente esa gente que confiaba antes en Sonia Mendoza Díaz, me han reiterado la confianza más allá del partido político y eso viene a sumar a un esfuerzo y por supuesto, estoy muy orgullosa de formar parte del Partido Verde y muy orgullosa de ser coordinadora de los diputados verdes en la Cámara Baja, porque además es un partido en el que me siento muy bien, es un partido en el que me abrieron las puertas y donde he sido escuchada y respetada”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Ha sido diputada local, senadora de la República, candidata a gobernadora y ahora nuevamente diputada federal y coordinadora del grupo parlamentario potosino y además tiene una radiografía puntual de cómo se encuentra San Luis Potosí.

“Hay varios problemas muy delicados que se tendrían que atender, no nada más planeados ahorita, sino que se tiene que hacer inclusive una planeación a largo plazo, porque son demasiado complicados y son demasiado largos de atender. Es decir, hay que hacer una planeación, para resolverlos de manera organizada. Entre ellos los más complicados y que se tiene que trabajar a largo plazo, por supuesto que está el tema de la seguridad, el desabasto del agua está terrible, el tema de movilidad el tema de bacheo, están las calles destrozadas en donde están pavimentadas, porque en la mayoría de las colonias de la periferia no hay bacheo, no hay agua potable, no hay drenaje, no hay alcantarillado, no hay energía eléctrica”.

“Soy una mujer que tiene la sensibilidad de escuchar los problemas, pero también de preocuparme y ocuparme en buscar las respuestas que ellos requieren, porque hay que ponernos de la mano también de expertos para buscar las soluciones. El éxito o el fracaso de un presidente municipal o de una presidenta municipal es el equipo con el que te rodeas. Aquí hay gente experta en cada uno de los temas para que podamos, desde ahorita que estamos en una precampaña, conocer el problema, pero también llegar ya a un espacio público con la solución en la mano”.

“Estoy lista, la gente ha sido muy atenta, me han dado un muy buen recibimiento y creo que lo que más desean es que los escuches, creo que además les dé respuesta. Ya no quieren a alguien más que se vaya a comprometer y que cuando los vienen a buscar a presidencia nunca hay respuesta, pero ni siquiera les abren la puerta”

“Nadie quiere lo que no conoce y no vamos a traer gente que venga de otras ciudades que no le interesa si a San Luis Potosí le va bien o le vaya mal. Quienes vivimos en San Luis Potosí queremos que a nuestra ciudad le vaya bien, que a nuestra gente le vaya bien, creamos un arraigo y un cariño por la ciudad. Eso es muy importante para hacer un buen papel en la alcaldía”.

Sonia Mendoza aseguró que en la administración pública, en este caso la alcaldía de la capital, “más allá de amistades hay que tener perfiles idóneos para cada uno de los encargos públicos. Si queremos a alguien que maneje movilidad, pues que le entienda la movilidad. Si queremos buscar un crecimiento de la ciudad planeado pues tendremos que buscar un buen urbanista que le entienda perfecto a cómo se está desarrollando la ciudad. Si queremos ver cómo queremos mantener el entorno en cuanto a ecológicamente hablando, pues tendremos que buscar a alguien que también le entienda al tema de medio ambiente y todo ese tipo de cosas”.

“El 2024 es un año de las mujeres. Vamos a tener por primera vez una presidenta de la República en este país, tendremos una alcaldesa porque así creo y así estoy segura que así será, pero también siempre he dicho que tenemos que trabajar en equipo los tres niveles de gobierno. Yo estoy en el Partido Verde, donde tenemos un gobernador que está comprometido con los potosinos, en donde hemos visto obra que no se ha visto en los dos últimos sexenios. Es un hombre que trabaja las 24-7 y que creo que todos tenemos que mantener ese ritmo, para sacar adelante de manera unida y coordinada todos los problemas que están aquejando a San Luis Potosí”.

Sonia Mendoza sabe lo que pasa en el PRI, en el PAN, en MORENA, pero tiene todavía incertidumbre de lo que pasa en el PVEM, donde por primera vez participa en una interna, fuera de su cancha que durante muchos años fue el PAN, pero sabe que, pasando esta etapa, tiene grandes posibilidades de ser la próxima alcaldesa de San Luis Potosí.