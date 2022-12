[Sondeo] Potosinos despedirán el año nuevo en familia y con algunos rituales

Los festejos de año nuevo siguen presentes en la población potosina, así lo definió la mayoría de los encuestados en un sondeo realizado por El Sol de San Luis.

Esta despedida del año también conlleva gran cantidad de rituales para dar inicio a la llegada del del 2023 de manera venidera.

Para el joven Alfredo Aguilar, esta celebración es de las más importantes de su familia, pues dice, es una costumbre el despedir el año con gran efusividad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Realizamos lo que la tradición indica,cena en familia, la toma de las 12 uvas para pedir deseos con las doce campanadas. También disponemos de elementos tradicionales para dar la bienvenida al año y que nos vaya muy bien, cómo semillas y borreguitos blancos para la suerte", comentó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Situación parecida para la joven Norma Cecilia Andrade que compartió, que desde hace año su familia realizarlo ritual de las 12 campanadas. Aunado a esto opinó que, aunque es un poco costoso realizarlo, pues si familia es de muchos integrantes, se dan el tiempo de organizarse para que como cada año no se pierda la costumbre de pedir sus 12 deseos para el próximo año.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Pero también existen celebración amas sobrias y religiosas,cómo la forma en la que festeja la señora María Helena Ramírez, quien prefiere darle la bienvenida a este próximo año con fe y gran esperanza.

"En nuestra familia no acostumbramos a realizar fiesta o a comer las uvas. Nosotros rezamos el Rosario para agradecer todas las bendiciones de este año y pedir para que el próximo , Dios nos bendiga como siempre. No realizamos rituales porque prácticamente no creemos en eso", señaló.

Para las jóvenes Lesly y Daniela Juárez, despedir el año en su familia, es una fecha importante para celebrar.

"En nuestra familia sí festejamos a lo grande el fin de año, nos vestimos del color según el deseo que más queramos cumplir el próximo año, por ejemplo dorado, rojo o amarillo, aunque sea una prenda, puede ser cualquiera", comentaron.

Sumado a esto, también señalaron que si bien no acostumbran a comer las 12 uvas, si ponen lentejas en sus bolsillos para que nunca falte el dinero en su familia.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Pero también hay quien para nada festeja la despedida del año, cómo Angel Martinez, un joven de 22 años de edad, quien mencionó que desde hace cuatro años su familia no celebra el año nuevo.

"Ya no acostumbramos a hacerlo.por la ausencia de algunos familiares, para nosotros es un día normal. Solo lo festejó si alguien me.omvita a su fiesta de ñao nuevo, entonces asi sí lo celebro. De otro modo, sería par ami.un día igual que otro", apuntó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por otro lado, para el señor Ciprian Martine Artista, los últimos días del año, significa para él, el término de un año complicado, pero aún así repleto de bendiciones.

Por ello, dentro de esta celebración, realizará con su familia la tradicional fiesta de año nuevo y algunos rituales para dar la bienvenida a este 2023.

"Nosotros haremos el.brindis, relaizaremos.lista de deseos y queremos salir de la casa con maletas , porque tenemos muchas ganas de viajar el próximo año", comentó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Para finalizar, Walter Ramos explicó que más allá de que su familia festeje el año nuevo,realizan de manera reflexiva las gracias que este año les dio y lo que esperan para este 2023.

"Sí festejamos claro, de manera tradicional. Pero en lugar de hacer rituales, analizamos nuestro comportamiento y acciones, para ver qué podemos mejorar el año que viene, como una lista de propósitos encaminados a ser mejores personas", señaló.

