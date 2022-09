[Sondeo] Divide opiniones eliminación del horario de verano

El regreso al horario habitual, y la eliminación del horario de verano, trae ventajas y desventajas, en sondeo realizado por El Sol de San Luis la opinión de la ciudadanía se dividió, hay a quienes les da igual, quienes están a favor y también quienes manifiestan porque se elimine.

El joven Marco Antonio Cansino opinó que “entre los cambios, a mí me parece que es de los temas menos relevantes, los legisladores deberían atender asuntos más importantes”. “A mí no me afecta el cambio del horario, mas allá de que en los primeros días se descuadra el ritmo que uno trae, pero no pasa de eso”.

Con respecto al “supuesto” ahorro de energía, dijo, tengo entendido que no ha sido tan significativo, creo que hay cosas más importantes, insistió.

Jacqueline, estudiante, manifestó no tener una opinión en torno a si es correcta o no la decisión, “lo que sí es cierto es que a los estudiantes nos afecta, en especial para las entradas y salidas de las escuelas, se pone más oscuro y eso es peligroso”

Con respecto al ahorro de energía “parece ser que si es efectivo”, dijo.

La joven Claudia fue enfática en expresar su apoyo, “es mejor, mil veces sí”, dijo. A mí si me gusta mucho el horario de verano porque hay más sol y por mis horarios de la Universidad, donde a veces salgo hasta las ocho de la noche, está muy peligroso salir cuando ya está oscuro. El horario de verano me permite llegar a mi casa todavía con sol, y más segura.

El señor Antonio advirtió que nota cambios “pero no siento ni que me afecten ni que me beneficien, escucho que se ahorra energía pero no lo puedo comprobar, no sé cómo se mida pero yo no tengo manera ni conozco a nadie que pueda comprobarme que se ahorre o que se gaste más”.

Yo salgo a las ocho de la mañana y en cualquiera de los horarios ya hay luz; ante esto se dijo neutro “me da igual que siga o que se quite”.

Finalmente, la señora Marina Morales indicó que sí le afecta, pero que está a favor de que continúe por la inseguridad “afecta porque ya estamos acostumbrados a un ritmo y de repente nos lo mueven y esto nos destantea el equilibrio normal de la gente”.

En matera de ahorro no veo cambios, tal vez en materia de seguridad sería en lo que nos vemos perjudicados, porque los que salimos a las seis de la mañana o antes no va a haber luz, es el único punto.

Yo estoy a favor de que siga el horario de verano porque estamos viviendo una época de inseguridad que preocupa, concluyó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí