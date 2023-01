(Sondeo) Control del Tabaco podría repercutir anímicamente en consumidores

Luego de que se realizaran nuevas disposiciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, ciudadanos se encuentran a la expectativa sobre como funcionará la venta y consumo de cigarrillos.

A través de un sondeo realizado por El Sol de San Luis, se corroboró que a pesar de que la mayoría de los entrevistados están a favor de que se regulen los espacios de consumo, venta y publicidad, preocupan las secuelas físicas y psicológicas que puedan tener las personas dependientes al tabaco.

Así lo declaró el señor Rubén Castillo, quien enfatizó que mas allá de lo beneficioso que pueda resultar para aquellos que no fuman tener espacios libres de cigarro, lo preocupante es para quienes enfrentan esta adicción.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

"Afectará más a las personas que fuman. Es una medida bastante severa, yo no fumo, pero eso es una adicción que no se quita de la noche a la mañana es una lucha que tienen que hacer con eso. Va haber gente que sí va a sufrir y va buscar de cualquier modo satisfacer su adicción. Para los que no fumamos por supuesto es un beneficio, no compartir espacios que contaminen", comentó.

En este sentido, el señor Víctor Estala Ramirez, quien abandonó el consumo del cigarro hace más de 30 años, consideró esta nueva reglamentación oportuna para quienes no consumen cigarrillos.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

Sin embargo,al recordar lo difícil que es depender del consumo de tabaco, reflexionó y a la par mencionó que será una medida difícil para quienes fuman.

"Pues es bueno en el sentido de que sí, los que fuman contaminan los espacios. Hay gente que le da cáncer sin haber nunca fumado, pero al inhalar el.humo se enferman, entonces es bueno en ese sentido. Hay que cuidar la salud de los otros. Pero por otro lado qué harán quienes gustan de fumar, muchos establecimientos están llenos gracias a estas áreas de fumadores, se van a desesperar y se van a retirar. A parte es difícil pedirle a quien fuma que deje de hacerlo y menos en sus lugares de convivencia", indicó.

Una opinión que compartió el joven Ramiro López, de 17 años de edad y quién en su grupo cercano de amistades ya existen adolescentes que consumen habitualmente cigarro.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

"Por mi está bien, aunque la gente joven no creo que le guste. Muchos van a bares,antros y restaurantes para estar con los amigos y muchos fuman como parte de la convivencia. No creo que sea bueno porque los limitan en la diversión a parte que ya no irá la gente a divertirse a esos lugares. Se van a desesperar de no poder fumar, sentados con los amigos. Osea, si es bueno pero para quien no fuma y pues para la salud de los demás,es menos menos contaminación", dijo.

En contraste, Miguel Torres, joven trabajador del área de la salud, refirió que no solo será propositivo que espacios de fumadores se eliminen, sino que atacar la adicción desde la prohibición de propaganda resultará en la reducción de personas fumadoras.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

"Prácticamente ayudará a quienes no fumamos, pero también hará pensar a aquellos que tienen la intención de adentrarse a esa adicción. La población general debe de tener derecho a respirar un aire limpio sin contaminantes, eso ayudará mucho al medio ambiente y a reducir . consumo por supuesto ".

Por último Jesús Rocha, asiduo consumidor de tabaco apuntó que esta nueva reglamentación es óptima para regular los espacios de fumadores.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

"Yo lo veo bien, pero que exista una área al aire libre para nosotros los que fumamos , para poder consumir bebidas y comida solo eso. No sería justo que en ningún lado no hubiera un lugar para los fumadores. Está bien cuidar la salud de quién no fuma. Y pues lo de la publicidad, mira, quien fuma o va fumar lo va hacer con o sin anuncios, el cigarro está alcance de todos, si no lo compras te lo regalan , así de simple " , sostuvo.