Denuncian inspecciones ilegales contra pequeños comercios, por ley antitabaco

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño) solicita a las autoridades de salud detener la ola de inspecciones arbitrarias que inició en contra de comercios abarroteros, misceláneas, minisúper independientes, tabaquerías y estanquillos en San Luis Potosí; esto luego de que entraran en vigor las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco a nivel nacional.

El presidente de este organismo, Gerardo Cleto López Becerra, informó que un centenar de pequeños propietarios del centro de la ciudad les han reportado que, durante los primeros tres días del inicio de las nuevas normas, ya fueron inspeccionados e incluso amedrentados con imponerles sanciones. Ante ello, pidió a la autoridad establecer un tiempo de gracia para cumplir con las disposiciones del nuevo reglamento, ya que el 30 por ciento de las ventas provienen de productos de tabaco.

López Becerra denunció que, los inspectores están intimidando a los comerciantes con sanciones que ni siquiera señala el reglamento, “por lo que podrán incurrir en responsabilidad administrativa, todos aquellos que se excedan en sus funciones”.

Comentó que a los comercios que son consideradores como reincidentes se les impone multas que van de los mil a los cuatro mil pesos, “lo que constituye, un atentado en contra de su patrimonio. Y, por si no fuera suficiente, otro de los métodos que están utilizando para amedrentar es la ‘suspensión de actividades’ desde la primera visita al negocio, lo cual es un grave abuso hacia los empresarios”.

Debido a ello es que, reveló, desde el lunes pasado se impulsa que los abarroteros defiendan su derecho mediante la solicitud de amparos, en contra del nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

“Pensamos que más de un centenar de comerciantes locales de los distintos barrios se irán sumando a esta estrategia en defensa de los derechos de los comerciantes”, afirmó.

De igual forma, evidenció que los pequeños comercios no fueron invitados a ser partícipes en las reuniones que sostuvo la autoridad con las grandes cadenas comerciales, por lo que, no tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones, pero sí han estado recibiendo visitas de inspectores para retirar muebles de sus negocios, a pesar de que estos no exhiben cigarros.

“Para el comercio en pequeño es un agravio que autoridades estatales de “alta jerarquía” se hayan reunido en días pasados sólo con representantes de grandes consorcios comerciales para establecer sus criterios en la aplicación del nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, dejando totalmente excluidos a los comerciantes en pequeño, aun y cuando son los más numerosos y representativos”.

Cabe recordar que el nuevo reglamento establece que las sanciones pueden ser:

Amonestación con apercibimiento.

Multa de $1000 a $4000 pesos (en caso de reincidencia se puede duplicar el monto).

Clausura temporal o definitiva, parcial o total del negocio.

Arresto hasta por 36 horas.

Crece el comercio ilegal del cigarro en el estado

Por otro lado, el presidente del ConComercioPequeño alertó que en los últimos años la compraventa ilegal de cigarros ha crecido en todo el país, pero en el caso de San Luis Potosí ya representa el 30 por ciento del mercado local.

Comentó que los cigarros de procedencia ilícita ocasionan riesgos en materia de salud al no contar con la regulación sanitaria, por lo que la Cofepris ha emitido una alerta relacionando diversas marcas (más de 250 en total); en el caso de la entidad potosina, ésta se encuentra entre los primeros 10 estados con esta problemática”.

En este sentido, exhortó a la autoridad a trabajar en conjunto, ayudando a los pequeños comerciantes a proteger sus negocios, a la par de combatir de mantera decidida un problema que no es ajeno al sector y que también representa una amenaza constante: el comercio ilícito de cigarros.