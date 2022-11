Son pocos los detenidos que resultan liberados por jueces: magistrada

En el ámbito de delitos del fuero común, son pocos los detenidos que resultan liberados por los jueces, aseguró la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura.

Hace unos días, nuevamente autoridades estatales “tronaron” contra jueces federales después de que fueron liberados 10 presuntos que al salir, habrían estado involucrados en el ataque y asesinato de un policía en Guadalcázar; cuestionada al respecto, García López señaló que si bien no puede negar que llegue a haber carpetas de investigación mal integradas por parte de la Fiscalía, tampoco se puede descartar un error en el Poder Judicial federal.

Indicó que a nivel estatal hay una buena coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, “las liberaciones que ha habido han sido mínimas, y cuando ha sido así es porque en un ánimo de respetar los derechos de los involucrados no se acreditaron los elementos mínimos para acreditar de legal la detención”.

En ese sentido, aseguró que a nivel estatal, son pocos los detenidos que son liberados por los jueces, “cuando salen es porque verdaderamente no se encontraron elementos, nuestros jueces están capacitados; en las resoluciones de las salas he visto que los amparos concedidos son mínimos, esto refleja que están bien dictadas las resoluciones de los jueces, que están bien dictadas las apelaciones de los magistrados y los amparos no proceden”.

Señaló que por otro lado están las liberaciones anticipadas, aunque éstas corresponden a personas que ya cumplieron al menos la mitad de su sentencia y la víctima estuvo de acuerdo en que se le concediera el beneficio después de cumplir ciertos requisitos, “si reúnen requisitos no se les puede negar el acceso a la libertad”.

Agregó que cuando un imputado es liberado por un juez, las partes involucradas tienen que hacer valer los recursos legales que existen, “no que ya salió libre y ahí queda, no, hay que continuar la investigación, hay que procurar la integración o en su caso ir a la apelación y ver qué pasa con esa libertad, si se confirma o se revoca”.

Finalmente, García López dijo percibir que este año mejoró la impartición de justicia en el estado, aunque destacó que debe existir una capacitación continua tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, ya que las leyes van cambiando.

