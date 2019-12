"Solo se ha sentido terror con AMLO": Guajardo

En los once meses de administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo se ha sentido el terror y dolor de miles que se han visto inmersos en problemas de inseguridad, datos que no fueron ajenos al gobierno de Estados Unidos de América, que hoy hasta catalogan a San Luis Potosí como una ciudad non grata para visitar, ello no debería ser ajeno al gobierno del Estado.

Esto es lo que consideró el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, al observar que el país vecino mantiene una recomendación para que sus ciudadanos reconsideren no viajar al territorio potosino debido al aumento secuestros, crímenes violentos, homicidios, robo de vehículos, al igual sugieren no tomar taxis tradicionales y preferir los servicios de las plataformas digitales.

“Es sin duda un dato alarmante que ahora Estados Unidos nos tenga en esta consideración, y cabe la pregunta de qué están esperando nuestras autoridades para mejorar la condición en que nos catalogan, a que terminemos en posiciones preocupantes como las entidades del país que están azoradas por las células del crimen organizado; tan sólo la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE, nos colocaba con 77.6 por ciento de inseguridad y otras mediciones nos apuntalaban entre las cinco entidades más inseguras para transportistas”.

A consideración del legislador panista, se ha relajado el combate a la criminalidad en el Estado, y se prefiere gobernar desde el escritorio o incluso desde lugares de recreo en donde los encargados de la seguridad prefieren ocupar su tiempo.

“Hay que tener cuidado sobre lo que estamos viviendo, de lo contrario habrá un momento en el que regresemos al terror que nos sembraron las células criminales durante el gobierno de Fernando Toranzo en que no se podía salir a la calle y hasta se hablaba de un supuesto toque de queda”.

Señala que estamos a buen momento de frenar lo que ocurre y más cuando se presume de contar con la buena amistad del presidente de México, quien ha gustado de venir al territorio potosino en contadas ocasiones “desde el legislativo tendemos la mano a las autoridades estatales y del gabinete de seguridad, pero también les pedimos que no descuiden sus labores porque pareciera que prefieren ocupar su tiempo en pasos sociales que en resguardar la tranquilidad de las familias potosinas que han depositado su confianza en ellos”.