Sólo en Amlolandia crecimiento de 4.6 por ciento en 2021: Canacintra

Empresarios potosinos no coinciden con las proyecciones de crecimiento económico de 4.6 por ciento para el 2021, que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al dar a conocer la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, y señalan que para poder crecer es necesario invertir más a la infraestructura del país.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, señaló que estas proyecciones son totalmente alejadas de la realidad, pues si el año pasado que no había una pandemia hubo decrecimiento, ahora con la crisis económica y la falta de apoyos federales en infraestructura, difícilmente podrá haber cifras positivas.

Archivo OEM | El Sol de San Luis

“Yo creo que eso lo están viendo en la mente de Amlolandia, creo que ahí sí están creciendo eso, el año pasado prometieron que íbamos a crecer el 4.0 por ciento y decrecimos. Ahora quieren el 4.6 por ciento, no es posible crecer con estos apoyos a la infraestructura que en todo el norte del país no tenemos, a lo mejor en algunas partes del sur sí, pero definitivamente no vamos a crecer”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, coincidió en que este dato es totalmente irreal, pues el propio Banco de México ha estimado que cerraremos este 2020 con una caída de hasta un 10.5 por ciento, además de que a nivel mundial sigue habiendo una desaceleración económica muy fuerte.

Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez / Daniel Esquivel

“En el presupuesto se pronostica que vamos a crecer 4.5-4.6 por ciento, lo cual está fuera de la realidad, porque el dato que hay de crecimiento en Estados Unidos es de 3.2 a 3.8 por ciento, y siendo que el 90 por ciento de las exportaciones que hacemos en México se van hacia este país de Norteamérica, pues es un dato irreal”, añadió.