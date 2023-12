Solo 2 días descansará el servicio de recolección de basura en Soledad

Debido a que durante las fiestas de Navidad y Año nuevo la demanda de servicios como es la recolección de basura se incrementa, la Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez redoblará acciones y solo descansará los días 25 de diciembre y 1 de enero.

De acuerdo con Conrado Pérez titular de dicha instancia, durante esta temporada se seguirán atendiendo las demandas de la ciudadanía, no solo en temas como es la recolección de basura, sino también en temas como es el alumbrado público, entre otros.

“Estamos en plena época de navidad y servicios municipales no cerramos, no para el trabajo, las oficinas no se cierran, estamos abiertos para atender todas las demandas de la gente, si acaso cerraremos el 25 de diciembre y el 1 de enero, pero estamos listos para dar la atención a la gente que así lo requiera” declaró el funcionario.

Que indicó que el área que más intensifica su trabajo es aseo público, pues se genera más basura en esta temporada, indicando que hasta el momento se estima que es alrededor del 15 por ciento lo que se ha incrementado, un porcentaje que consideró menor a lo que se espera en la temporada.

Aunque refirió que la mayor cantidad de basura se genera durante las festividades de Navidad, que es el próximo fin de semana, al igual que en Año Nuevo, debido a que son fechas en las que se entregan regalos, hay reuniones familiares, ocasionando que haya más desechos,

Refiriendo que durante en ambas festividades la basura que genera es consistente en envolturas de regalo, cajas, bolsas, pero también aquella que tiene que ver con la comida, como son vasos y platos desechables, además de restos de comida.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta temporada, esperen a que pasen los camiones recolectores y no dejen la basura en la calle, ya que provoca la presencia de fauna nociva, además de que es frecuente que pepenadores abran las bolsas y esparzan la basura, reiterando que los servicios de recolección de basura pasaran con normalidad en estos últimos días del año.