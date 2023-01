Vigilarán que tráilers no bajen al Río Santiago

La Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez, a través de su responsable, el comandante Luis Manuel Vidales Navarro, informó que se reforzó la vigilancia y presencia en Bulevard Río Santiago, con el fin de evitar que se presenten accidentes generados por el ingreso de camiones y tractocamiones a dicha vialidad.

De acuerdo con el comandante Vidales Navarro, no es común que estos incidentes provocados por vehículos de carga pesada que ingresan al Río Santiago se presenten, y los que se han ocasionado, se deben a que los conductores que son originarios de otros estados, se guían por la ruta que traza el sistema de navegación GPS, lo que causa los hechos de tránsito en el también llamado circuito interior.

"Este tipo de aplicación no indica que tipo de vehículo es, si es sedan, Pick Up, quinta rueda o camión, no marca la dimensión del vehículo como tal sobre la vialidad donde se traza la guía, y aunque no es común que ingresen estos vehículos, estaremos reforzando con mayor vigilancia y dispositivos mixtos en Río Santiago a fin de evitar estas situaciones", mencionó el Director de Tránsito de Soledad.

En cuánto a las sanciones por este tipo de hechos de tránsito, el mando vial indicó, que cuando un vehículo de esas dimensiones ingresa a Río Santiago, se les retiene el vehículo, además se lleva a cabo un análisis con el área de peritos de la corporación, para saber si causó daños, lo cual conlleva otro procedimiento, y se tiene que analizar que daños fueron y cómo los causó, para darle el seguimiento con la Fiscalía General del Estado (FGE), o buscar la generación de un convenio para solventar las reparaciones necesarias.

Por último, el titular de la Dirección de Tránsito de Soledad dijo, que además de reforzar la vigilancia y presencia de los oficiales de vialidad en la parte correspondiente al Río Santiago, también se llevarán a cabo pláticas con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), para reinstalar el arco que limitaba el paso de vehículos de grandes dimensiones, mismo que fue retirado por temas de mantenimiento en la zona.

