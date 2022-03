[Sondeo] Vacunarse vs el Covid-19, responsabilidad de todos

Si bien en algunos trabajos la vacuna contra el COVID-19 es una obligación ya, en realidad debe una cuestión de responsabilidad, de salud, no solo para quien se la aplica, sino para todos, especialmente los niños, que aún no pueden tener acceso a la inmunización, por lo que urge que queden protegidos para evitar que contraigan esta enfermedad.

Así coincidieron las personas entrevistadas por El Sol de San Luis, mientras esperan participar en la jornada de vacunación, que se realiza en el Instituto Tecnológico Regional, en Soledad de Graciano Sánchez, que comenzó a las 9 en punto y donde se pudo ver a hombres y mujeres de todas las edades, incluso algunos niños, que iban en brazos de sus padres.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

De acuerdo a Karen Lisbeth Torres, quien acudió a aplicarse su dosis de refuerzo, acudió a aplicarse su tercera dosis, para cuidar no solo su salud, sino la de su hijo pequeño, que al no tener acceso a la vacuna, tiene que reforzar medidas para evitar que se enferme “Aplicarnos la vacuna es muy bueno, nos protege a nosotros y protegemos a nuestros niños, para no contagiarlos, es necesario que ya ellos puedan vacunarse también” dijo.

Por otro lado, Diana Martínez también acudió por su tercera dosis, al considerar que es importante tenerla para evitar la enfermedad, al igual que Alma Muñoz, que dijo acudir por su salud y al pedirle su opinión sobre quien no se ha vacunado, consideró que es una irresponsabilidad, porque el aplicar la inmunización proteges a los demás “Lo que urge, es la vacuna para los niños, tengo tres y no ha salido, yo creo que es necesario”.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

En tanto Jesús Norberto, dijo que si bien en el trabajo le piden el comprobante de la tercera dosis de su vacunación, en realidad lo hace por su salud, ya que es una obligación social cuidarse y todos deberían estar vacunados.

Finalmente Marilu Martínez, comerciante, dijo que la gente debe vacunarse por su salud y la de todos “Es protección para todos, así que todos deberían de vacunarse, incluidos los niños”.