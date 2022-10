[Sondeo] "Día de Muertos", el que más festejan los potosinos; "Halloween" no se queda atrás

La tradición no se pierde para las y los potosinos, que si bien prefieren la celebración por el día de muertos, no ven mal las festividades de Halloween y no ven mal que niños y jóvenes, acudan a fiestas de disfraces o salgan a las calles a pedir dulces, de acuerdo a un sondeo realizado por el Sol de San Luis.

Pilar es una joven que si bien festeja halloween, al acudir a fiestas con sus amigos, en su familia, al no considerar esta fecha como una festividad no tradicional típica mexicana, se apegan más al día de muertos y lo que implica su celebración, como es la colocación del altar de muertos.

En tanto Saraí, reconoce que cuando era niña, en su casa le permitían disfrazarse y salir a la calle a pedir dulces en esta fecha, sin embargo, ahora que ha crecido, esa tradición ha quedado de largo y ahora, celebran el día de muertos “Antes lo hacía, me disfrazaba, salía a pedir dulces con otros niños, ahora el tiempo no me da, yo creo que es la edad, la que ya no me permite celebrar Halloween”.

Por su parte Angélica señala que en su casa esta mezclada la tradición, porque si compran dulces y los reparten a los niños que tocan a su puerta, pesa más el altar de muertos, la reunión familiar, que no llega a ser fiesta, pero si convivencia, a los que se suman los recorridos en los panteones, para visitar a sus seres queridos.

En donde si le dan prioridad a la fiesta de halloween, es en la casa de Erika y Reina, quien desde hace por lo menos cinco años, cada 2 de noviembre se realiza una fiesta de disfraces, y es que una de sus sobrinas, cumple años ese día, entonces se ha convertido en una tradición familiar, aunque no olvidan a sus muertos.

Finalmente Jesús Rivera, dijo que celebra el día de muertos, pues aunque no sabe dónde están sepultados sus seres queridos, como sus padres y hermanos, procura recordarlos en su hogar, en un altar, en lo que se refiere al Halloween, considera que está dedicado a los niños y no tiene nada de malo, incluso compra dulces para repartirles, aunque no crea en esta celebración.

