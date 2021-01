Solitarios parques infantiles en Soledad

El área recreativa de la colonia San Francisco de Asís se inauguró en marzo del año pasado, a los pocos días inició la pandemia del coronavirus y ha sido más el tiempo que ha permanecido cerrada que, lo que la han disfrutado los vecinos de la zona.

“No tiene sentido cerrarlos porque se trata de un entorno de muy bajo riesgo de transmisión”, dicen los vecinos, “y porque son áreas infantiles al aire libre”. No obstante, así lo han dispuesto las autoridades sanitarias por el semáforo epidemiológico rojo e impusieron drásticas medidas para restringir la libre movilidad y con ello evitar la propagación del Covid-19.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Así, por el nuevo aislamiento social, las canchas de este parque están prácticamente vacías, y así lucen el resto de las áreas de diversión que ha construido la actual administración municipal.

“El hecho de no poder estar en dichos espacios, al aire libre... pero sí en centros comerciales, bares o restaurantes…”, se cuestionó la señora Idalia Díaz de León, vecina de la colonia del mismo nombre que el parque, sin embargo no tiene respuesta para su cuestionamiento, está cerrado el parque y no hay más.

La única certeza es que el riesgo de transmisión es un continuo en el municipio, y esta es una medida para reducir la movilidad y el contacto o interacción entre personas en un mismo espacio, por tanto, pasear o jugar en un parque no es muy seguro si no se presta atención a las recomendaciones sanitarias.

Por lo anterior, esta cancha construida en una superficie de 5 mil 310 metros cuadrados y que cuenta con salón de usos múltiples, cancha de fútbol, cancha multifuncional, trotapista, área de juegos, área de gimnasios, área verde, andadores de concreto estampado, además de mobiliario e infraestructura complementaria, tendrá que esperar para disfrute de los soledenses, como el resto de las áreas recreativas que hoy permanecen cerradas.