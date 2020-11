Solidaridad humanitaria para padre e hijo enfermo; fueron afectados por incendio

Soledad de Graciano Sánchez.- La situación de una familia en Hogares Ferrocarrileros segunda sección, despertó la solidaridad de sus vecinos y habitantes de otros sectores del municipio. Los dos afectados se quedaron sin sus pertenencias tras un incendio.

Este fue el caso de un padre de familia y su hijo, quienes lograron salvar la vida tras la ayuda de los propios vecinos quienes lograron apagar el fuego con baldes con agua, sin embargo todo lo que se encontraba al interior quedó reducido a cenizas, incluyendo los productos con los que se sostenía, una pequeña tienda de abarrotes.

A 8 días del incendio, hoy en día las paredes de toda la vivienda que estaban manchadas de hollín, gracias a la donación de varios botes de pintura ya no hay rastros de las manchas de humo, mientras que los vidrios de una ventana que estallaron, ya fueron repuestos.

Lo anterior fue compartido por el señor Juan Francisco Ballesteros Medellín, de 66 años de edad, quien se dijo agradecido por sus vecinos y personas que sin conocerlo, le han donado alimentos, colchones, y algunos muebles para él y a su hijo con capacidades diferentes de 30 años.

“Yo tenía una tiendita y se acabó, pero contamos con la salud de mi hijo Miguel Antonio y un servidor...aquí yo vendía que galletitas, refrescos y jalaba más o menos bien, y si alguien me pregunta qué me pueda traer, todo me sirve”, dijo, entrevistado en su domicilio, ubicado en el Andador Chichimecas número 5B.

Añadió que no recibe ninguna pensión pese a que estuvo trabajando 15 años en Ferrocarriles Nacionales de México en donde se desempeñó en varios puestos, y aunque alcanzaba una jubilación proporcional, situaciones ajenas a él impidieron ese beneficio, por lo que el negocio era vital para su manutención y la de su hijo, quien padece de ataques de epilepsia y discapacidad intelectual leve.

Al momento de la entrevista, precisamente, llegó Abigail, quien al ver en redes sociales la situación en la que estaba, acudió a llevarle algo de despensa y fruta, “vengo de la B. Anaya, y no es mucho, apenas este lunes inicié en un nuevo trabajo, pero dar, no empobrece”, compartió. Y así como ella, se han volcado otras personas en ayudarlo.

Lamentablemente don Juan no tiene estufa y el tanque de gas, aunque no explotó, se dañó por las llamas, por lo que no tiene la manera de cocinar ni refrigerador para guardar los alimentos, mientras que requiere cambiar las puertas, así como una lavadora, y pañales para adulto talla mediana, para su hijo.

EL INCENDIO

Sobre el incendio relató que todo inició el pasado domingo 22 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana, cuando llegó de un mandado a su domicilio a bordo de una motocicleta, que es su medio de transporte, y la costumbre es meterla siempre al área de la sala.

“Como ferviente seguidor de la santísima Virgen de Guadalupe, siempre acostumbro a ponerle una veladora encendida, entonces chispeó la gasolina a la vela, de repente la moto estaba envuelta en llamas, así inició, en 5 o 10 segundos”, indicó.

“Se me hizo fácil, y por no saber, por momentos de angustia, aventé un balde con agua, pero lo que hice fue avivar más el fuego...lo siguiente que pensé fue que el tanque de gas o de la misma motocicleta podría explotar, afortunadamente sólo fue el incendio, pero acabó con lo que tenía”, prosiguió.

Don Juan se dijo conmovido por las personas que acudieron a apagar el fuego, que no está solo, y que le demostraron la estima que le tienen en la colonia por el apoyo que le han dado, desde niños hasta adultos, “no me lo han dicho, me lo han demostrado”, expresó.

Añadió que después arribaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, pero nada más para dar el “jaque mate”. Por último, lo único que quedó intacto de la vivienda incendiada de don Juan, fueron las imágenes de la Virgen ‘Morena’.

