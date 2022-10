Soledenses siguen dejando su basura en la calle fuera de horarios de recolección

Hasta siete toneladas diarias de basura se recolectan durante los recorridos nocturnos que realiza la Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez, los cuales son implementados en aquellas colonias y avenidas, donde se ha detectado que la gente sale a la calle a dejar sus desechos fuera de los horarios establecidos para su recolección, lo que genera no solo malos olores, sino el incremento de la fauna nociva e incluso problemas de convivencia.

Así lo dio a conocer Conrado Péres, titular de dicha instancia, quien explicó que los recorridos comenzaron el 9 de octubre pasado y cada día, visitan una colonia distinta, en donde se ha detectado esta problemática, donde además, buscan concientizar a la gente, sobre el hecho de que dejar la basura en la calle, es un delito.

“En cada ruta nocturna que estamos implementando, se están recolectando hasta siete toneladas diarias de basura, que es la que la gente deja apiladas en la calle, sobre todo en las esquinas, al no esperar al camión de la basura, en los días y horarios que están establecidos, argumentando que no están en su casa o los negocios y no tienen otra forma de deshacerse de la basura” dijo el funcionario.

De las colonias que mas padecen esta problemática, Conrado Peres indicó que es la cabecera municipal, en la avenida Hidalgo y calles como Zaragoza, San Felipe, Praderas del Maurel, Hogares Ferrocarrileros, Avenida México, Jesús Yuren, entre otras, en donde se han implementado rutas los domingos, para amanecer lunes y miércoles, para amanecer jueves, que son los días que se ha detectado que mas dejan basura en la calle.

Finalmente el director de Servicios Municipales hizo un llamado a la ciudadanía para que evite esta practica y se evite una posible sanción, al no estar cumpliendo con la reglamentación correspondiente.

