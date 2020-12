Soledad se trazó con sangre y violencia: Maestro Inocencio Noyola

“Nos guste o no nos guste, José de Galvez fundó el municipio de Soledad y no se le puede cambiar el nombre a la calle”, así lo aseveró el investigador y director de la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación de San Luis Potosí, maestro Inocencio Noyola.

Y es que, durante la presentación del libro “Barrios, Colonias y Gente de Soledad”, el maestro indicó que Soledad “se trazó a base de sangre y violencia por el visitador José de Galvez, el municipio es uno de los resultados de esta política borbónica del siglo XVIII que sigue aún vigente en el país”.

A pregunta expresa por El Sol de San Luis si habría la posibilidad de cambiarle el nombre a la calle, tomando en cuenta dichos antecedentes históricos, el investigador fue enfático al declarar que no es posible porque es parte de la identidad, fundación y la historia del municipio.

“Si le cambiamos el nombre a una calle hay una pérdida de identidad, es como si quisiéramos desconocer a un papá, no, puede ser que no haya sido el mejor, pero no deja de serlo...no podemos cambiar la historia”, explicó.

Añadió que tampoco hace falta difundir entre los potosinos quién fue José de Galvez, porque hay varios trabajos que se han hecho sobre este personaje, “a él le tocó una serie de tumultos que se dan 1767 en varios lugares de la Nueva España, como en San Luis, no fue el único lugar del país que se dan, nada más que aquí llega como Visitador por la Corona Española y le toca controlar, y si, lo hizo con violencia, pero el mejor resultado de él, es que sigue vigente Soledad y yo no estaría de acuerdo a que se le cambiara el nombre a la calle”, aseveró.