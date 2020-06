Sin posibilidad de que profesores reciban "carpetas de experiencia"

Soledad de Graciano Sánchez.- Las llamadas “carpetas de experiencia” de poco servirán para calificar a los alumnos que toman clase a distancia, porque no hay contacto entre alumnos y docentes, por lo que no pueden incidir en una calificación final.

“No hay posibilidad de los que los maestros las reciban, entonces, como decía anteriormente lo que seguimos proponiendo es el pase automático, porque el maestro no tendrá manera de calificar estos trabajos”, precisó el director de Educación y Acción Cívica, Juan Carlos Torres Cedillo.

Añadió que no todos han tenido acceso a esta educación tanto por televisión abierta como a través de una computadora por internet, “por no tener un equipo será injusto el hecho de que tenga el estudiante un 5 o 6, y los que sí un 8 o 9, no hay equidad y en ese sentido, estaríamos atentando contra sus derechos”, opinó.

Por lo anterior, el funcionario municipal en el mejor de los casos sería importante pensar en cómo van a regresar los niños y jóvenes, es decir, con caretas, con qué medidas de higiene y sanitarias.

“Nosotros al final regresamos el 21 de septiembre, lo importante ya no es tanto este ciclo escolar, sino el inicio del próximo, cómo va a regresar el alumnado, las escuelas se tienen que sanitizar, y en eso estamos trabajando