Semanalmente, 40 soledenses caen en los engaños de falsos gestores

Debido a que semanalmente se ha identificado que hasta 40 personas, que buscan regularizar la situación de sus casas o predios, caen manos de falsos gestores, que únicamente les roban su dinero, el Instituto Municipal de la Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía a que se acerquen y reciban la asesoría necesaria, para evitar caer en este tipo de fraudes.

Y es que de acuerdo a su titular, Diana Anahí Rosas Rodríguez, hay gente que se ha acercado al instituto, decepcionadas, porque no recibieron la ayuda prometida, por parte de personas o asociaciones, que al identificar que no cuentan con sus títulos de propiedad u otros tramites, como juicios sucesorios y testamentarios, les comentan que ellos les realizan los procedimientos y hacen pagos iniciales, que ya no ven, porque las personas no regresan.

“Son muchas las personas que caen en manos de falsos gestores, a la semana llegan a ser mas de 30, yo los invito a que acerquen al Instituto Municipal de la Vivienda, para que reciban orientación, que sepan cual es el debido procedimiento, nosotros les explicamos, ya si quieren llevar a cabo el procedimiento de manera externa, lo pueden hacer, pero ya saben el camino” dijo la funcionaria.

Que al ser cuestionada sobre los beneficios de acercarse al INMUVISO, indicó que además de la asesoría, se puede tener acceso a programas como En Regla tu Casa, que permite que el procedimiento tenga un costo menor para las personas, pues no se hacen gastos innecesarios.

“Nosotros no cobramos por orientar, ni por dar asesoría, únicamente les comentamos, les damos asesorías para obtener titulo de propiedad o escritura, también contamos con asesorías jurídicas externas, a donde canalizamos, no podemos llevar a cabo juicios ni procedimientos, pero los contactamos con abogados de confianza, que los pueden ayudar a bajo costo” finalizó la funcionaria.

