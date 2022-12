Se trabaja para que los migrantes se lleven la mejor cara de SGS

Para que los paisanos que regresan a visitar a sus familias por la temporada decembrina a territorio mexicano se lleven un bonito recuerdo de Soledad de Graciano Sánchez, se esta trabajando para evitar que haya actos de corrupción en su contra, un tema que antes era común y que desde hace unos años se ha acabado.

Así lo dijo el regidor José Cervantes, quien preside la comisión de Grupos Vulnerables y Migración en el ayuntamiento Soledad de Graciano Sánchez, quien indicó que ahora están trabajando en coordinación con la Dirección de Seguridad Publica Municipal, así como con Protección Civil Municipal, con la instalación del módulo Héroe Paisano, para poder dar a la gente, la atención que merece.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

“Lo que queremos es que no haya anomalías, que se lleven de Soledad un bonito recuero, que vean que aquí se trata bien a los paisanos, que no hay corrupción ya que años atrás, se hablaba de eso, incluso de casos de extorsión, eso se ha acabado y hoy en día, vigilamos que no haya anomalías en contra de las y los migrantes que nos visitan”.

Y es que dijo, no es justo que en otros lugares, haya quien les saqueen sus cosas, que con tanto esfuerzo lograron, para poder para traer algo a sus familiares, es por eso que en Soledad de Graciano Sánchez, se ha trabajado para evitar esto y que los migrantes se lleven la mejor cara del municipio.