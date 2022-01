Refuerzan seguridad en Soledad para disminuir robos y asaltos

Con la finalidad de garantizar la seguridad a la población que habita entre los límites de municipios de Soledad y San Luis Potosí, y evitar que los delincuentes que cometen un delito en alguna de estas demarcaciones, se fugue al otro municipio, fue implementado el operativo Frontera.

Así lo dio a conocer Narciso Juárez Flores, director de Fuerzas Municipales en Soledad, quien indicó que en dicho participan la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez y la Policía Municipal de la Capital, quienes tienen como meta, que se mejoren los índices de seguridad entre ambos municipios.

“El Operativo Frontera tiene el objetivo de atacar la delincuencia que se da en las colonias colindantes entre ambos municipios, ya que hemos detectado que llevan a cabo un delito en San Luis Potosí y se refugian en Soledad y viceversa, sabemos que han operado así por mucho tiempo y es momento de trabajar en conjunto Soledad y San Luis para erradicar esa incidencia“ declaró el funcionario.

Que considero no será difícil la coordinación, ya que gracias a que cuenta con experiencia en fuerzas especiales en otros estados, ya había realizado trabajos así, por lo que aseguró que se darán resultados pronto.

El director de Fuerzas Municipales de Soledad agregó que los horarios de los recorridos de vigilancia que conformarán agentes de ambas corporaciones municipales, se realizarán en horarios variables, para no ser predecibles y los delincuentes no puedan identificar el trabajo que están realizando, ya que de otra manera, el operativo no tendrá el mismo efecto, por lo que subrayó que los resultados llegarán pronto.

Sobre este operativo, la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, dijo que es una muestra del compromiso que existe para garantizar la seguridad de los soledenses, destacando el trabajo coordinado entre ambos ayuntamientos y agradeciendo el respaldo por parte de gobierno del estado, para que se puedan llevar a cabo operativos como es el Frontera, que benefician a todos.