"Casa del Migrante no es un hostal para quedarse indefinidamente": Priego Rivera

Debido a la complicada situación que atraviesa la Casa del Migrante, el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, solicitó al gobierno estatal apoyo con vigilancia en los alrededores.

A pesar del paso de los meses, la Casa del Migrante sigue saturada, condición que en parte ha sido propiciada porque algunos de los migrantes han decidido quedarse en San Luis Potosí o están a la espera de sus trámites migratorios; al respecto, Priego Rivera reconoció que el albergue atraviesa una situación complicada "porque no siempre quienes llegan son disciplinados, porque la casa tiene sus reglas y a veces no las quieren acatar, porque es una casa de paso, no un hostal para quedarse indefinidamente".

También se refirió al pronunciamiento del gobernador del estado en cuanto a que ya no se habilitará el albergue que había anunciado el DIF Estatal en diciembre, y señaló que si bien la Iglesia puede retirar la petición de que se proporcione dicha ayuda, sí solicita que se le apoye con vigilancia en los alrededores de la Casa del Migrante.

Lo anterior debido a que se han dado conflictos con las personas que viven en la zona, así como entre los mismos migrantes, pues se agrupan por nacionalidades y hay riesgo de enfrentamientos; cabe recordar que en Navidad hubo un conato de pelea entre quienes estaban en la calle en espera de poder ingresar, y quienes ya estaban dentro del albergue.

El sacerdote pidió que el tema de los migrantes no genere "un encontronazo" entre el gobierno estatal y la Iglesia, sino que "mutuamente nos echemos la mano en este problema que no es nuestro", pues destacó que si se vive esta situación es debido a que el gobierno federal invitó al país "a todos los que quisieran venir", además de que no ha frenado el tráfico de personas en la frontera sur del país.

Así mismo, indicó que no hay posibilidades de reubicar la Casa del Migrante, puesto que se requiere una inversión importante para cumplir lineamientos internacionales, y Cáritas sólo se sostiene con ayuda de las parroquias, del Arzobispado y los ingresos que obtiene mediante un par de bazares, así como de víveres que donan ciudadanos y empresas.

En ese sentido, mencionó que la Iglesia mantendrá la ayuda a los migrantes en la medida de sus posibilidades.