Potosinos hacen cita para tramite de pasaporte... ¡y no van!

Desde hace tres semanas, las oficinas de Relaciones Exteriores ubicada en Soledad de Graciano Sánchez incrementaron el número de citas diarias, pasando de 40 a 80 diarias, sin embargo, el 40 por ciento de estás, se están perdiendo, debido a que la gente no acude.

Así lo señaló la titular de dicha instancia, María del Socorro Pérez Díaz, quien señala que debido a que las citas que se están perdiendo representan un margen muy amplio, no se ha podido disminuir la demanda de las personas que si tienen una intención real de hacer el trámite para la obtención del pasaporte.

“Desde hace tres semanas, se incrementó el número de citas que se otorgan diariamente, pasando de 40 a 80, sin embargo, de todas estas sitas que se otorgan, solo acuden 60 personas, por lo que se siguen perdiendo muchas citas” dijo la funcionaria.

Que explicó que actualmente ya no se están perdiendo citas debido a que los interesados en tramitar su pasaporte no cumplen con la documentación necesaria, como es el CURP certificado o la autorización de los padres, cuando se trata de un menor, sino que simplemente, no acuden a la cita.

Por lo que hizo un llamado a la gente, a que acuda a las citas que realicen, que las programen en el día que saben que pueden ir y no solo ocupen un espacio, que otra gente requiere y que no puede obtener su pasaporte, por no poder conseguir una cita.