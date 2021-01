Por semáforo rojo, suspendidas celebraciones eucarísticas

En parroquias del municipio durante el tiempo que permanezca el semáforo epidemiológico en rojo, no habrá bautismos, presentaciones en templos, XV años o bodas. En el caso de exequias, es necesario mostrar el acta o certificado de defunción.

Lo anterior tras la elevada propagación de casos de Covid-19, y por lo que las parroquias locales han informado a través de sus respectivas redes sociales a la feligresía que la Arquidiócesis de San Luis Potosí, señala la necesidad de que se mantenga el cultovía virtual, para fortalecer la fe, brindar acompañamiento, consuelo y realizar oración por los enfermos.

Tal es el caso de la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, ubicada en la colonia Pavón, la cual informó que del 25 de enero al 13 de febrero, el Santísimo estará expuesto de 11:00 a 14:00 horas en la puerta principal del templo, mientras que las mismas se transmitirán a través de la página de facebook, “Parroquia Pavón”, y como nota, señalan que solo se permitirá a cinco personas en las celebraciones eucarísticas.

En la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, en la comunidad Enrique Estrada, también invitan a seguir la transmisión de las misas vía facebook-life, en la página del mismo nombre del templo.

Como dato anexo, informan que las mismas en caso de exequias por Covid-19 o posible Covid-19, no se harán misas de cuerpo presente, mientras que exequias por otras causas, sí se podrá realizar.

“Si no se celebra la misa de su difunto, no por no querer hacerla o rechazarla, pedimos piensen en la situación de la pandemia, de los contagios y la parroquia como institución tiene que respetar las indicaciones del sector Salud”, indica un aviso, “no se enojen y se molesten ni con el párroco ni con la iglesia, sino que vivan su fe y cuiden cada quien su salud”, concluye el documento firmado por el párroco José Lucio Zarazua.