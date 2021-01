PRD no romperá alianza en SLP por Xavier Nava

La delegada especial del PRD en San Luis Cristina Gaytán Hernández afirmó en conferencia de prensa que será la coalición Si Por San Luis la que defina quien será el candidato o la candidata a la presidencia municipal de la capital y descartó que su partido impulse a Xavier Nava Palacios.

“Nosotros no seremos factor de división, no seremos quienes rompan la coalición, reconocemos el capital político y la presencia de Xavier Nava, nosotros vamos a acatar las decisiones que se tomen en la coalición, hay muchos nombres en la mesa, eso es natural pero no hay nada definido”.

Delegada PRD en San Luis Cristina Gaytán Hernández / Martín Báez

Dijo que sobre qué partido de la Coalición será quien defina el candidato al gobierno del estado, todavía no hay nada definido, “estamos haciendo las valoraciones, siendo corresponsables, se cerró el proceso interno del PAN, nosotros y el PRI estamos haciendo nuestras valoraciones”.

Por su parte la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo señaló que el PRD no será factor de ninguna fisura ni división “si corresponde sumarnos a una propuesta ganadora lo haremos, eso hemos hecho en varios estados, no queremos sombras que estén buscando que esta coalición se divida”.

Diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo / Martín Báez

Lamentó que haya quienes busquen generar división o tratar de amarrar navajas, luego de preguntas encaminadas a descalificar a Octavio Pedroza quien ya es candidato del PAN a la gubernatura. “Las cosas hay que decirlas con claridad y no permitiremos que se trate de generar división”.

Puntualizó que “nosotros en el PRD no trabajamos por apellidos sino en base a un proyecto político y de nación; no tenemos problemas de autoestima, no andamos persiguiendo proyectos personales sino el de San Luis”.