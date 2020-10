Pese a pandemia producción de vino en Pozo de Luna continúa

En vinícola Pozo de Luna se producen alrededor de 60 mil botellas al año, de las cuales 9 mil fueron del vino ganador Malbec 2015 el pasado mes de septiembre y pese a la contingencia sanitaria la producción no se ha detenido con los debidos procesos higiénico -sanitarios.

Al respecto, el empresario Manuel Muñiz Werge, dijo que la producción en la vinícola Pozo de Luna ‘no es tanta’, sin embargo la tierra del municipio le ha venido bien a las diferentes especies de uvas que se han sembrado, así como en altura clima, el agua y la mineralidad del suelo.

Y aún con esas bondades, el objetivo dijo, es hacer los mejores vinos y con calidad, por lo que incluso, la producción no alcanza para exportar a otros países, sin embargo se pueden adquirir en algunas tiendas de la localidad, así como restaurantes y por internet.

“Tenemos tan poca producción que no ajusta ni para enviar a otras partes de México, aún así no hemos aumentado el precio, ni lo escondemos, el vino se pide y se vende, prácticamente de este año no queda nada”, explicó.

Muñiz Werge, indicó que hasta el año próximo saldrá el vino saldrá el vino 2016, ya que enfatizó que no se han detenido las labores por la pandemia del Covid-1, se ha llevado a cabo el corte de las uvas, mientras lo que sí está cancelado son las vendimias.

Respecto al premio que recientemente ganaron expresó que “es muy satisfactorio para nosotros y para cualquier productor ganar con un vino esta categoría, fue el máximo galardón que da el certamen y para nosotros, San Luis Potosí y Soledad, nos pone en los ojos del mundo como región vinícola y productiva de vinos”, destacó.

Mencionó que con ellos trabaja un enólogo de primera calidad, con quién han ganado bastantes premios, siendo el más notable, el del Concurso Mundial de Bruselas 2020