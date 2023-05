Pavimentaciones mejoran el entorno de las personas: Desarrollo Urbano

La inversión en el tema de pavimentaciones es en Soledad de Graciano Sánchez una apuesta para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, ya que no solo favorecen la movilidad de vehículos, sino de todos sus habitantes a quienes incluso les permite contar con infraestructura urbana con la que antes no se contaba y que tiene un impacto positivo directamente en su calidad de vida.

Así lo consideró el titular de la dirección de Desarrollo Urbano del Municipio Gabino Manzo Castrejón, quien explicó que llevar a cabo este tipo de obra que ver mas con el bienestar de la gente, que, con otros temas, ya que hablar de movilidad no implica únicamente hacerlo a través de vehículos.

“Sin duda donde se realiza una pavimentación se mejoran condiciones de vida de la gente, debido a que tienen que ver más con el desarrollo urbano, por ejemplo, hay zonas en donde las calles eran de tierra, donde no solamente no estaba la superficie de rodamiento, sino que no había drenaje, tomas de agua, entonces lo que hace es mejorar la infraestructura urbana, que es parte de un todo” dijo a el Sol de San Luis.

Asegurando que estas obras vienen a mejorar el entorno de las personas, que durante muchos años tuvieron rezagos, reflejados en que vivián en calles de tierra, sin acceso al agua potable, con inundaciones en sus viviendas ante la falta de drenaje, situaciones que gracias a las obras que se están llevando actualmente en Soledad a cabo, ya no ocurren.

Refiriendo que incluso en el caso de los vehículos, hay conductores irresponsables que, en lugar de transitar con precaución, usan el arreglo de las calles para circular más rápido, abusando de la velocidad, por lo que hizo una invitación a respetar los límites de velocidad.