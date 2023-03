"Paracaidistas" se aprovechan de las casas abandonadas de La Constancia y La Virgen

En colonias de las orillas de Soledad de Graciano Sánchez como es la Constancia, la Virgen entre otras que no están regularizadas, es donde el Instituto Municipal de la Vivienda han detectado hay un mayor número de casas abandonadas, las cuales, a pesar de su condición, no quiere decir que no tengan dueño, ya que en ocasiones están ocupadas por paracaidistas o están en algún juicio, por lo que dependiendo del caso se puede brindar asesoría a los dueños.

Así lo explicó la titular de dicha instancia Daiana Anahí Rosas, quien indicó que los casos que han podido detectar son gracias a los reportes que reciben por parte de los vecinos, estimándose que son entre 10 y 15 casos en los que han participado, los cuales reconoció son pocos para el número de viviendas que se tienen en el municipio.

“El procedimiento que se sigue cuando se han detectado casas abandonadas por parte de la ciudadanía, o en las colonias donde se tiene el proceso de regularización, es que dependiendo de la solicitud que haga la población, se detecta la ubicación de la propiedad, posterior se indaga o se investiga en qué condiciones legales esta, para ver si podemos intervenir o no” dijo la funcionaria.

Que reconoció que se han detectado casos en los que los inmuebles son habitados por paracaidista o están en litigio, por lo que hay un acercamiento por parte del INMUVISO, para dar la asesoría correspondiente, dentro de sus competencias.

Reconociendo que siempre se busca llegar a un acuerdo o convenio entre los particulares, para evitar las vías legales, los cuales pueden terminar incluso con la compra de la vivienda o el inmueble en conflicto.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí