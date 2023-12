Para Daniel, ser policía en Soledad vale la pena

Trabajar para brindar seguridad a los demás, velar por la integridad de los demás, a veces arriesgando la propia y sacrificando a la familia, son acciones que valen la pena y por las que espera que en un futuro su familia esté orgullosos de él, asegura Daniel Díaz Paéz, elemento de la Dirección de Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez desde hace cinco años.

El hoy también jefe de peritos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial en el municipio destaca que lo más complicado de su trabajo es precisamente sacrificar a su familia, sin embargo dice, trabajar por los demás y su bienestar, vale la pena, asegura.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Al ingresar a las filas de la policía ya sabemos a lo que venimos, el trabajo que tenemos que hacer, para mí lo más difícil que he vivido no es precisamente el trabajo como tal, sino el tener que sacrificar cosas como la familia, porque aquí no puede uno planear y se terminan sacrificando cumpleaños de los hijos, navidades, eventos importantes con la familia, pero vale la pena, al final es satisfactorio poder ayudar a los demás” dijo en la entrevista.

Daniel, a diferencia de elementos de otras corporaciones policiacas en la entidad, no quiso ser policía por necesidad económica, sino porque es una forma de vivir que conoce desde niño, pues su padre también es policía, aunque de los que fueron conocidos como ministeriales, lo que contribuyó a contar con una verdadera vocación.

“En mi caso, yo tuve la oportunidad de ingresar a la corporación en 2018, es una carrera que ya conozco, porque mi papá toda la vida fue policía, aunque en otra instancia, yo sigo aquí continuando con este trabajo en el que se vela por la integridad de las demás personas y es una satisfacción muy grande, que no cambiaria por nada”.

Díaz Paéz asegura que ser policía también deja muchas satisfacciones, ya que cuando se apoya a la gente y se evita que sea victima de algún delito o se orienta sobre como hacer un trámite, también hay agradecimiento por parte de la mayoría de la gente y eso hace que valga la pena cada sacrificio que se realiza.

Asegurando que espera continuar muchos años como policía, porque ayudar a la gente es uno de los objetivos que siempre se ha planteado, finalizó.