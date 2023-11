Operativo por el Buen Fin en Soledad; 3 calles serán las más vigiladas

Durante el fin de semana largo, en Soledad de Graciano Sánchez se implementará un operativo para asegurarse que los comerciantes estén respetando horarios, no haya incrementos arbitrarios de precios, así como para verificar que se mantenga el orden en la vía publica y no haya establecimientos que salgan con la mercancía a la calle.

Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Comercio Javier Rodríguez Contreras, quien refirió que el operativo comenzará a partir de las 8 de la mañana de este viernes, cuando inspectores municipales estén recorriendo todo el municipio, especialmente aquellas reconocidas por su gran actividad comercial, como es el caso de Avenida de los Pinos, Valentín Amador, Abastos, entre otras.

Quienes tendrán el objetivo de detectar irregularidades, que en caso de encontrarlas, se hará un llamado a los comerciantes para que acudan a la dirección de Comercio para arreglar su situación, ya que lo que se quiere es que la gente trabaje, pero en regla.

Al ser cuestionado sobre si hay diferencia entre los permisos que se otorgaron el año pasado y lo que esta pasando en este 2023, el funcionario indicó que para este 2023 no hubo un incremento en la solicitud de los permisos, asegurando que es un número menor a lo obtenido el año pasado.

“Desde este viernes en la Dirección de Comercio estaremos recorriendo las calles de Soledad para asegurarnos de que no se cometan irregularidades, como son no cumplir con el horario, trabajar en la vía publica sin permiso, entre otras situaciones que no están permitidas, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, este 2023 no hubo el acercamiento de muchos comerciantes para solicitar permisos” declaró el funcionario.

En lo que se refiere a la extensión de horarios, Javier Rodríguez indicó que si bien el año pasado fueron tres grandes cadenas comerciales las que se acercaron para solicitar la autorización, para este 2023 no se acercó ninguna y aunque están abiertos para recibirlos, es poco probable que aún lo hagan, debido a que ya esta el tiempo encima.